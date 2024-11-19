Украина забила 2 гола за 10 минут и вышла в плей-офф Лиги наций. Видео

Сборная Украины по футболу победила команду Албании в 6-м туре Лиги наций. Матч первой группы Лиги B в Тиране завершился со счетом 1:2. В параллельном поединке Чехия с таким же счетом обыграла Грузию. Это позволило подопечным Реброва финишировать на 2-м месте, что дает права на участие в плей-офф за выход в элитный дивизион.

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Стыковые матчи против одной из занявших третье место в своей группе команд Лиги А, запланирован на март 2025. Соперник определиться после жеребьевки.

Встреча началась феерически. Уже на 5-й минуты наши соотечественники разыграли быструю комбинацию на левом фланге, мяч отскочил к Зинченко, который дальним ударом слета отправил круглый снаряд четко в угол.

Забив гол, Александр подбежал к скамейке запасных, взяв оттуда футболку с цифрой 1000 в знак памяти о 1000 дней войны против России.

Спустя 5 минут Украина удвоила преимущество. Снова великолепно сработал фланг. Конопля скинул во вратарскую, где Роман Яремчук сделал счет 0:2. Последний раз Украина забивала дважды менее чем за 10 стартовых минут в 2014 году в игре с Польшей, когда Ярмоленко отметился на 2-й минуте, а Гусев на 7-й.

Албании с трудом удавалось доходить до нашей трети поля, практически ничего не создавая у ворот Трубина. "Желто-синие" полностью контролировали встречу, действуя с мячом ближе к албанским воротам.

Гости самый опасный момент в первом тайме организовали на 45-й минуте, когда мощный выстрел Эрнест Мучи пришелся рядом со штангой.

Во втором тайме команда Сильвиньо стала действовать значительно агрессивнее. Украина первые 15 минут практически не покидала свою половину поля и была вынуждена лишь защищаться.

Все атаки строились через левый фланг, где разрывал Ходжи. Впервые в игру пришлось вступить Трубину, который совершил первый сейв.

Сборная Украины заметно сбавила обороты, полностью сосредоточившись на защите. Такие действия не остались без результаты и на 73-й минуте албанцы заработали пенальти после того, как Трубин нарушил правила в своей штрафной.

Удар точно исполнил Надин Байрами.

Футболисты из Украины полностью отошли к своим воротам, работая только в обороне. Албания накатывала штурм за штурмом, но гол забить так и не смогла. Также не забил гол в концовке и Назаренко, хотя имел отличную возможность это сделать.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 ноября украинская сборная упустила победу над Грузией (1:1), чем серьезно осложнила себе выход в элитный дивизион. Для того, чтобы не вылететь в Лигу С, нашим соотечественникам необходимо добиться лишь одного результата.

Сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

11 октября наши футболисты в третьем туре в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

14 октября в 4-м туре Украина сыграла вничью с Чехией.

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