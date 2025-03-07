Ребров не вызвал в сборную Украины лидера 'Динамо': состав на матчи Лиги наций с Бельгией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком футболистов, которые будут готовиться к стыковым матчем с командой Бельгии в Лиге наций. Наставник "сине-желтых" вызвал 25 исполнителей, а еще шесть игроков попали в резервный список.

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Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Обращает на себя внимание отсутствие в основном списке вратаря Георгия Бущана и полузащитника Александра Зубкова. Зато вновь получил вызов защитник львовских "Карпат" Алексей Сыч. Не попал в состав лидер "Динамо" Владимир Бражко.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Сыч ("Карпаты" Львов), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ("Плимут", Англия)

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все – "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Александр Сваток ("Остин", США), Денис Попов, Владислав Кабаев (оба – "Динамо" Киев), Дмитрий Крыськив ("Шахтер" Донецк), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция).

Отметим, что Бельгия и Украина сыграют за право выступить в элитном дивизионе будущего розыгрыша Лиги наций 20 и 23 марта.

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