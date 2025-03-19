Показ отменен: с трансляцией матча Украина – Бельгия произошло важное изменение

Матчи сборной Украины в плей-офф Лиги наций за право сыграть в дивизионе А турнира не будут показаны на региональных каналах "Суспильного", как это было ранее. Начиная с марта нынешнего года, поединки главной команды страны будут транслироваться только на видеоплатформе Megogo.

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Об этом говорится в заявлении компании. Матчи Украина – Бельгия 20 марта и Бельгия – Украина 23 марта болельщики смогут увидеть на канале "Megogo Футбол 1". Также прямой эфир пройдет на бесплатном телеканале "Megogo Спорт", который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Украинцы в первой номинально домашней встрече примут бельгийцев на поле стадиона в Мурсии. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Соперники встречались друг с другом единственный раз в финальной части чемпионата Европы 2024 года. Тогда в заключительный игровой день группового этапа "сине-желтым" нужна была только победа для выхода в плей-офф, однако поединок завершился без забитых мячей – 0:0.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров изменил состав команды перед первым матчем плей-офф Лиги наций с Бельгией.

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