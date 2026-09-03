Пожар на польском заводе производителя дронов для Украины: Туск заявил о диверсии и российском следе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар на заводе по производству дроновоборонного подрядчика WB Electronics в городе Скаржиско-Каменна был умышленным поджогом и актом диверсии. По его словам, Россия также использует криптовалюты для финансирования операций по саботажу и дестабилизации ситуации в Польше.

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Об этом Туск заявил перед заседанием польского правительства. Его цитирует Polskie Radio.

Речь идет о пожаре на предприятии WB Electronics, где производят беспилотные системы и компоненты для них. Компания является одним из польских производителей дронов, поставляемых в Украину.

"Что касается пожаров на двух заводах... в случае со Скаржиско-Каменной нет никаких сомнений, что это был умышленный поджог, акт диверсии", — заявил польский премьер.

Москва стремится дестабилизировать ситуацию

Туск также прокомментировал ещё один пожар, произошедший на производственно-складском предприятии JFG Composites в Люблине. Эта компания производит компоненты, используемые в авиастроении.

По словам главы польского правительства, в случае пожара в Люблине пока нет таких же доказательств умышленного поджога. В то же время он подчеркнул, что, учитывая характер производства, версию о диверсии также нельзя исключать .

Премьер-министр Польши заявил, что ближайшие недели и месяцы будут критически важными не только для войны России против Украины, но и для всех стран региона. По его словам, Россия стремится усиливать напряженность и дестабилизировать ситуацию.

Россия использует криптовалюту для финансирования диверсий

Отдельно польский премьер связал вопрос безопасности с голосованием в парламенте по поводу президентского вето на закон о регулировании криптовалютного рынка.

Туск призвал депутатов оппозиции и Кароля Навроцкого изменить свою позицию по законопроекту, подчеркнув, что его принятие существенно затруднит финансирование террористической и диверсионной деятельности.

По словам премьера, польские правоохранительные органы установили, что в случаях диверсий и поджогов исполнителей нанимали и оплачивали их услуги с использованием криптовалют.

"Россия использует криптовалюты в качестве основного механизма финансирования операций такого рода", — заявил Туск.

Он также отметил, что польские спецслужбы были привлечены к подготовке законопроекта и однозначно поддержали необходимость его принятия для противодействия финансированию террористической и другой преступной деятельности.

Польский премьер призвал парламент преодолеть президентское вето, подчеркнув, что усиление контроля над криптовалютным рынком может затруднить России финансирование операций, направленных против Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 августа в Польше вспыхнул пожар на заводе по производству беспилотников в городе Скаржиско-Каменна, расположенном в юго-центральной части страны. В результате пожара были уничтожены складские помещения, а размер нанесённого ущерба составляет не менее 15 млн злотых.

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