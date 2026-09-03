Школы должны быть "камерами хранения" для детей во время войны.

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Безопасными, надежными, такими, которые позволят родителям работать и не дадут обществу потерять их трудоспособность. Такими местами, где ребенок учится, социализируется, получает питание.

Ведь школа во время войны – это не просто место, где "предоставляют образовательные услуги" с восьми до часу или с восьми до шести. Это общественная инфраструктура безопасности, ухода, социализации и экономической устойчивости.

А дети во время войны – это не клиенты, которых принимают и которым предоставляют образовательные услуги.

Они – важная составляющая будущего, а школа, особенно если речь идет о государственном учреждении, является частью баланса интересов общества.

И дети – не только личная радость или личная проблема своих родителей. Они являются частью общества, потребности которых общество должно включать в свою систему безопасности. Защита ребенка – не только личное дело семьи.

Нет, 30 детей, которые учатся отдельно, каждый в своих условиях безопасности, – это плохая схема. Хорошая схема – когда государство и общество признают их равные права на образование, безопасность и защиту.

И обеспечивают их.