"Мы уже привыкли": чемпионка ОИ из РФ обвинила украинцев в отсутствии "этических норм"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выступила с нелепыми и лицемерными обвинениями в адрес украинских спортсменов. Депутатка Государственной думы цинично обвинила наших соотечественников в неэтичному поведении в отношении россиян.

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Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости", комментируя отказ дзюдоиста Вадима Чернова жать руку представителю страны-агрессорки на турнире Большого шлема в Лозанне. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина возмутилась таким поведением нашего спортсмена.

"Мы уже привыкли к отсутствию с украинской стороны тех этических норм, которые приняты в спорте. Я предполагаю, что такое поведение украинцев продолжится и после завершения операции (войны – ред.), подписания мирных соглашений и урегулирования всех политических моментов. Думаю, что это сохранится еще на какое-то количество лет. И ведь это началось не четыре года назад, а когда произошли изменения в Крыму. Уже с 2014 года ряд украинских спортсменов или не подавали руки, или совершали какие-то выходки в адрес россиян – когда и не было такой остроты ситуации", – сказала Журова.

До этого россиянка назвала войну в Украине отмазкой, которую якобы придумали для того, чтобы исключить представителей РФ из международных соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова обвинила украинских гимнасток в том, что они устроили "поле битвы" против россиянок на ЧЕ.

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