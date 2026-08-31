Одна ошибка изменит суммы в платежке за свет: что должны сделать все украинцы, пользующиеся электроэнергией

Украинцы должны передать показания счетчиков электроэнергии за август в четко определенный период – с 30 августа по 3 сентября 2026 года. Именно эти дни учитываются операторами систем распределения для корректного начисления. Соблюдение сроков позволяет оплачивать только фактически потребленные киловатт-часы и избегать расчетов по средним показаниям, которые могут привести к переплате или необходимости перерасчета.

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Особое внимание следует уделить владельцам двухзонных (двухтарифных) счетчиков, ведь помимо соблюдения сроков в этом случае важно не допустить ошибок. Когда и как правильно передавать показания счетчиков, разбирался OBOZ.UA, проанализировав разъяснения ряда облэнерго.

Как передать показания за свет: главное, что нужно знать

Для всех бытовых потребителей действует правило: показания подаются в последние два дня текущего месяца и первые три дня следующего. На этот раз это:

Если абонент поспешил или, наоборот, опоздал , оператор системы распределения может определить объем потребления самостоятельно – по среднесуточным показаниям предыдущих периодов.

, оператор системы распределения может определить объем потребления самостоятельно – по среднесуточным показаниям предыдущих периодов. Переданные с опозданием цифры в текущий расчетный период не попадут – их учтут в следующем месяце .

. После завершения приема данных оператор передает их поставщику электроэнергии, который и сформирует счет.

Счетчики "день-ночь": как правильно снять показания

Больше всего вопросов возникает у владельцев двухтарифных приборов учета "день – ночь", свидетельствуют комментарии клиентов на страницах облэнерго. Ошибки при передаче могут привести как к переплате, так и к образованию долга.

Нужно зафиксировать два отдельных показателя, которые меняются на дисплее примерно каждые 10 секунд:

дневной тариф – с 7:00 до 23:00;

– с 7:00 до 23:00; ночной тариф – с 23:00 до 7:00.

Важно! Суммировать показания не нужно. Передаются исключительно отдельные значения для каждой зоны.

Обозначения "дня" и "ночи" на разных моделях могут отличаться. Наиболее распространенные варианты:

T1 – день, T2 – ночь;

– день, – ночь; E1 – день, E2 – ночь;

– день, – ночь; T11 – день, T12 – ночь;

– день, – ночь; 1.8.1 – день, 1.8.2 – ночь.

Если на счетчике используются другие коды, их расшифровку можно найти в инструкции или на сайте производителя.

В расчет вносятся только цифры до запятой. После установки двухзонного счетчика в личном кабинете потребителя отображается распределение по тарифным зонам – именно туда и нужно вводить показания.

Где смотреть день или ночь на счетчике электроэнергии. Источник: forumod.ua

Стоит учесть: автоматическая передача возможна только при наличии системы АСКУЭ. В остальных случаях данные подаются вручную.

Счетчики в квартире, в которой никто не живет: что делать с показаниями

Распространенное мнение о том, что при отсутствии потребления передавать данные не нужно, – миф. Непередача показаний не означает отсутствия начислений. В таком случае объем потребления определяется по среднесуточным показаниям предыдущих периодов.

Что делать в такой ситуации

подать заявление о временном прекращении электроснабжения;

ежемесячно передавать одни и те же – последние зафиксированные – показания.

Куда передавать показания счетчика электроэнергии

Заполнять бумажные платежки не обязательно. Весь цикл передачи показаний и оплаты можно осуществить дистанционно:

через личный кабинет на сайте своего оператора системы распределения;

по телефону контакт-центра;

через официальные чат-боты в Viber, Telegram или Facebook Messenger;

по электронной почте.

Какие тарифы на электроэнергию в 2026 году

Правительство продлило действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения как минимум до 31 октября 2026 года – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф остается вдвое ниже – 2,16 грн за кВт*ч.

В ближайшее время пересматривать стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не планируют. Если в платежке появились аномальные суммы, энергетики рекомендуют обратиться к оператору системы распределения для сверки и исправления данных.

Как сообщал OBOZ.UA, даже когда бытовая техника не работает, она может потреблять электроэнергию. Особенно "опасным" в этом плане является ряд электроприборов.

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