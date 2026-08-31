Одна ошибка изменит суммы в платежке за свет: что должны сделать все украинцы, пользующиеся электроэнергией
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Украинцы должны передать показания счетчиков электроэнергии за август в четко определенный период – с 30 августа по 3 сентября 2026 года. Именно эти дни учитываются операторами систем распределения для корректного начисления. Соблюдение сроков позволяет оплачивать только фактически потребленные киловатт-часы и избегать расчетов по средним показаниям, которые могут привести к переплате или необходимости перерасчета.
Особое внимание следует уделить владельцам двухзонных (двухтарифных) счетчиков, ведь помимо соблюдения сроков в этом случае важно не допустить ошибок. Когда и как правильно передавать показания счетчиков, разбирался OBOZ.UA, проанализировав разъяснения ряда облэнерго.
Как передать показания за свет: главное, что нужно знать
- Для всех бытовых потребителей действует правило: показания подаются в последние два дня текущего месяца и первые три дня следующего. На этот раз это:
- Если абонент поспешил или, наоборот, опоздал, оператор системы распределения может определить объем потребления самостоятельно – по среднесуточным показаниям предыдущих периодов.
- Переданные с опозданием цифры в текущий расчетный период не попадут – их учтут в следующем месяце.
- После завершения приема данных оператор передает их поставщику электроэнергии, который и сформирует счет.
Счетчики "день-ночь": как правильно снять показания
Больше всего вопросов возникает у владельцев двухтарифных приборов учета "день – ночь", свидетельствуют комментарии клиентов на страницах облэнерго. Ошибки при передаче могут привести как к переплате, так и к образованию долга.
Нужно зафиксировать два отдельных показателя, которые меняются на дисплее примерно каждые 10 секунд:
- дневной тариф – с 7:00 до 23:00;
- ночной тариф – с 23:00 до 7:00.
Важно! Суммировать показания не нужно. Передаются исключительно отдельные значения для каждой зоны.
Обозначения "дня" и "ночи" на разных моделях могут отличаться. Наиболее распространенные варианты:
- T1 – день, T2 – ночь;
- E1 – день, E2 – ночь;
- T11 – день, T12 – ночь;
- 1.8.1 – день, 1.8.2 – ночь.
Если на счетчике используются другие коды, их расшифровку можно найти в инструкции или на сайте производителя.
В расчет вносятся только цифры до запятой. После установки двухзонного счетчика в личном кабинете потребителя отображается распределение по тарифным зонам – именно туда и нужно вводить показания.
Где смотреть день или ночь на счетчике электроэнергии. Источник: forumod.ua
Стоит учесть: автоматическая передача возможна только при наличии системы АСКУЭ. В остальных случаях данные подаются вручную.
Счетчики в квартире, в которой никто не живет: что делать с показаниями
Распространенное мнение о том, что при отсутствии потребления передавать данные не нужно, – миф. Непередача показаний не означает отсутствия начислений. В таком случае объем потребления определяется по среднесуточным показаниям предыдущих периодов.
Что делать в такой ситуации
- подать заявление о временном прекращении электроснабжения;
- ежемесячно передавать одни и те же – последние зафиксированные – показания.
Куда передавать показания счетчика электроэнергии
Заполнять бумажные платежки не обязательно. Весь цикл передачи показаний и оплаты можно осуществить дистанционно:
- через личный кабинет на сайте своего оператора системы распределения;
- по телефону контакт-центра;
- через официальные чат-боты в Viber, Telegram или Facebook Messenger;
- по электронной почте.
Какие тарифы на электроэнергию в 2026 году
Правительство продлило действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения как минимум до 31 октября 2026 года – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф остается вдвое ниже – 2,16 грн за кВт*ч.
В ближайшее время пересматривать стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не планируют. Если в платежке появились аномальные суммы, энергетики рекомендуют обратиться к оператору системы распределения для сверки и исправления данных.
Как сообщал OBOZ.UA, даже когда бытовая техника не работает, она может потреблять электроэнергию. Особенно "опасным" в этом плане является ряд электроприборов.
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