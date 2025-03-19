Украина – Бельгия: все подробности матча плей-офф Лиги наций

Сборная Украины по футболу в четверг, 20 марта, проведет первый матч плей-офф Лиги наций за право сыграть в дивизионе А турнира в будущем розыгрыше. Соперниками команды Сергея Реброва станут бельгийцы, с которыми "сине-желтые" встречались на чемпионате Европы-2024.

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Номинально домашняя встреча для украинцев состоится на поле стадиона "Энрике Рока де Мурсия". Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – БЕЛЬГИЯ

Прямой эфир из Испании будет доступен на медиасервисе MEGOGO и его канале "Megogo Футбол 1". Параллельно показ поединка будет осуществляться на бесплатном канале платформы "Megogo Спорт" в цифровом эфире Т2, и кабельных сетях.

Традиционно перед поединком и после его окончания состоится аналитическая студия с участием журналистов и экспертов. Комментировать игру будут Вадим Скчико и Вадим Шевякин.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – БЕЛЬГИЯ

Фаворитами противостояния считаются гости. Ставки на победу бельгийцев принимаются с коэффициентом 4,20. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех украинцев достигают уровня 1,80.

СУДЬИ НА УКРАИНА – БЕЛЬГИЯ

Обслуживать поединок доверили бригаде арбитров из Швейцарии, которую возглавляет Сандро Шерер. Помогать ему будут лайнсмены Стефан де Алмейда и Йонас Эрни. Роль четвертого рефери исполнит Лионель Чуди.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Федайи Сан.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Да, мы играли с Бельгией на Евро – это была совсем другая игра, ведь в том матче нам была очень нужна победа. Сейчас мы имеем две игры, это стратегические игры. Сейчас мы играем первый круг, в Бельгии будем играть второй, поэтому это, как по мне, очень разные игры. Но, как я говорил, для сборной Украины любая игра очень важна и очень важно принести положительные эмоции нашим людям.

Руди Гасрия, главный тренер сборной Бельгия:

– Это двухматчевое противостояние с Украиной – первый вызов новой главы для "красных дьяволов", и они сами знали, что им нужно быть здесь. Эти матчи плей-офф также очень важны для будущего, потому что мы хотим остаться в дивизионе А, чтобы иметь возможность играть матчи высокого уровня в будущем.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Калюжный, Судаков, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Довбик

Бельгия: Куртуа – Фас, Де Куйпер, Дебаст, Теат, Тилеманс, Де Кетеларе, Доку, Троссар, Де Брюйне, Лукаку.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды играли друг с другом в первый и единственный раз на Евро-2024. Тогда соперники не смогли поразить ворота друг друга – 0:0.

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