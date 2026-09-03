В Европейской комиссии – в лице ее спикера по вопросам экономики и бюджета – предупреждают, что из-за задержки с принятием критически важных законов Верховной Радой под угрозой окажется дальнейшая многомиллиардная макрофинансовая помощь от ЕС.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Але ж коли Європа вперто домагається, щоб наші депутати і проєвропейські закони приймали, і до того ж робили це без додаткового стимулювання, за яке тепер позбавляють волі, то вона, грамотна, мусить усвідомити:

ТАКЕ – НЕ ДЛЯ ЦЬОГО СКЛИКАННЯ!

Тож хай тепер сама все розхльобує-розсьорбує-розгрібає-відбуває, бо інакше через цю народовладну свору колишніх ноунеймів ми банально програємо, а вона тоді наступна.

Голова ж представництва Євросоюзу в Україні Матернова, яка мешкає наразі в Києві, повідомила, що під час російських обстрілів засинає тільки на матраці у ванній, адже там – найбезпечніше місце в її готельному номері.

От нехай і розповість про це тому речникові.

Ну а президент тим часом заявив:

"Ми в Україні не хочемо втрати невинних життів. Тому попереджаємо партнерів: у небі Росії закінчились безпечні моменти".

Він закликав послів іноземних держав, які працюють в Україні й Росії, передати цю інформацію своїм урядам.

"Цивільній авіації серед дронів не місце", – нагадав президент України.

"Це наше відповідальне рішення – повідомити ICAO, усі авіакомпанії та уряди про необхідність дотримуватися обережності, навіть якщо Росія відмовляється виконувати свій обов’язок інформувати їх", – зазначив з цього приводу глава МЗС Сибіга.

Якщо ж це комусь у Європі не дуже зручно, додаю я вже від себе, то не треба вчити нас, як жити, а краще дайте гроші й зброю, щоб допомогти нам врятувати світ.

А наша мерзотна Рада-зрада то наш спільний головний біль. Як ми голосували ("бачили очі, що купували…"), так вона й править…