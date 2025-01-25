Где смотреть 'Боруссия' – 'Шахтер'. Расписание трансляций решающего матча в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 29 января, проведет свой восьмой матч в Лиге чемпионов сезона 2024/2025. Подопечные Марино Пушича отправятся в гости в Германию, где в Дортмунде на "Сигнал Идуна Парк" сыграют против местной "Боруссии". Цена билета для украинских болельщиков 35 евро.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию "Боруссия" – "Шахтер". Начало в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", входящем в подписку MEGOPACK XL, Спорт, Максимальная и Максимальная + благотворительность видеосервиса MEGOGO.

За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с ведущими и приглашенными экспертами.

Букмекеры называют гостей однозначными фаворитами. На победу немцев принимаются ставки с коэффициентом 1.40, в то время как триумф украинцев маловероятен и оценивается показателем 8.05. Ничья оценивается в 5.42.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущем туре чемпион Украины обыграл французский "Брест". Номинально домашний поединок на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене завершился со счетом 2:0.

До этого "оранжево-черные" были разгромлеены в Германии мюнхенской "Баварией" (1:5). До этого "горняки" обидно уступили нидерландскому ПСВ (2:3), выигрывая по ходу 2:0.

В 4-м туре "Шахтер" победил швейцарский "Янг Бойз" (2:1), а перед этим украинцы проиграли в Лондоне местному "Арсеналу" 0:1 и были разгромлены итальянской "Аталантой" (0:3). На старте ЛЧ донецкий клуб сыграл вничью с "Болоньей" (0:0).

В турнирной таблице "Шахтер" занимает 27-е место. От проходной 24-й строчки украинцы отстают на два очка. OBOZ.UA опубликовал все расклады, как нашей команде выйти в следующий этап.

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