'Шахтер' не забил пенальти на 4-й минуте и упустил победу в Лиге чемпионов. Видео

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с итальянской "Болонье" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на "Стадио Ренато Далл'Ара" завершился со счетом 0:0.

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"Шахтер" изначально сделал ставку на длинные передачи, которые должны были отрезать всю оборону соперника и это сыграло уже на 2-й минуте. Удар Матвиенко вывел на оперативное пространство Эгиналдо, которого в своей штрафной сбил Штефан Пош.

11-метровый исполнять взялся Георгий Судаков и сделал это неудачно. 22-летний футболист сборной Украины ударил в тот же угол, куда прыгнул Скорупский.

Незабитый мяч окрылил итальянцев. Они постепенно прижали "Шахтер" к его воротам, выполнив несколько угловых подряд.

К середине тайма "горняки" вернули себе контроль мяча, однако это был контроль ради контроля - украинцы не могли организовать никакого продвижения вперед.

На 32-й минуте Данило Сикан получил травму головы. Во время борьбы в чужой штрафной по носу украинца случайно попал кулаком голкипер "Болоньи".

Во втором тайме доминирование хозяев продолжилось. На 51-й минуте лишь самоотверженные действия голкипера Дмитрия Ризныка не позволили "Болонье" открыть счет.

Гости давили на украинцев, не позволяя им ничего сделать в атаке. За весь тайм "оранжево-черные" смогли нанести лишь два удара в сторону ворот и ноль в створ.

Для "Шахтера" это стало шестой ничьей в 32 матчах с итальянскими клубами (7 побед/19 поражений).

Свой следующий матч подопечные Марино Пушича проведут 2 октября дома против итальянской "Аталанты".

Болонья Италия – Шахтер Украина 0:0 (0:0, 0:0)

Болонья – Скорупски, Ликояннис (Миранда, 78), Лукуми, Бекема, Пош, Моро (Побега, 65), Фройлер, Фаббиан (Урбаньски, 78), Ндойе, Кастро (Даллинга, 65), Орсолини (Илинг-Джуниор, 65).

Шахтер – Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Винисиус Тобиас, 41), Крыськив, Бондаренко (Степаненко, 79), Эгиналдо, Судаков (Гомес, 79), Зубков (Траоре, 79), Сикан (Невертон, 35).

Предупреждения: Пош (2), Бондарь (12), Кастро (58), Винисиус Тобиас (70), Степаненко (84), Гомес (88).

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