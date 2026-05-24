После одного из крупнейших преступных ударов российских террористов по Киеву, который унес много человеческих жизней, возникает вопрос – как долго еще московиты будут атаковать Украину и Киев, а население Москвы будет продолжать жить так, будто война происходит где-то там далеко, на какой-то другой планете. Ведь киевляне знают, что они постоянно находятся в зоне потенциального поражения. Следствием чего является: "можно заснуть на этом свете, а проснуться уже на другом".

Необхідно розвіяти ілюзії росіян, що війна Путіна в Україні проходитиме тільки на нашій території. Українські безпілотники мусять активніше атакувати військові об’єкти Москви та Підмосков’я, докорінно змінюючи ситуацію. Кожен московит має зрозуміти, що нарешті війна прийшла і до них.

Наразі черговий масований ракетний удар по Києву повертає українське суспільство до одного й того самого болісного питання: чому війна, яку Російська Федерація розв’язала проти України, настільки глибоко відчувається саме українцями, тоді як переважна частина російського населення продовжує жити у психологічній реальності мирного часу?

Для киян повітряна тривога вже давно перестала бути винятковою подією. Вона стала частиною повсякденності, елементом колективного існування, де кожен вечір супроводжується внутрішнім розрахунком – чи буде ніч відносно спокійною, чи місто знову прокинеться від вибухів, пожеж та нових страшних повідомлень про загиблих людей.

У цьому полягає одна з головних асиметрій нинішньої війни. Україна живе у стані постійної небезпеки, тоді як для більшої частини російського населення війна довгий час залишалася телевізійною картинкою, політичним шоу або абстрактною "спецоперацією", яка нібито не має прямого стосунку до їхнього особистого життя та безпеки.

Саме тому дедалі більше українців доходять висновку, що без перенесення відчуття небезпеки на територію самої Російської Федерації, змусити російське суспільство усвідомити реальну ціну війни буде практично неможливо. І тут йдеться не про помсту заради помсти, і не про бажання руйнування Росії як самоціль.

Йдеться про стратегічну логіку сучасних конфліктів, у яких держава-агресор припиняє ескалацію лише тоді, коли сама починає відчувати системний тиск – військовий, економічний, психологічний та політичний.

Поки російські мегаполіси Москва і Санкт-Петербург живуть у відносному комфорті, а мешканці їх елітних районів переконані, що війна ніколи не торкнеться їх особисто, у Кремля залишається відчуття стратегічної безкарності. Саме ця безкарність багато років була фундаментом російської зовнішньої політики.

Москва історично звикла вести війни на чужих територіях та чужими життями. Так було у Чечні, так було у Сирії, так відбувалося під час багатьох пострадянських конфліктів.

Російська політична модель побудована на принципі максимального дистанціювання населення від наслідків власної державної агресії. Кремлівська пропаганда вміло створює для жителів Російської Федерації ілюзію, що війна – це щось героїчне, далеке й повністю контрольоване.

Росіянам роками пояснювали, що їхня держава настільки сильна, що будь-який конфлікт завершиться швидкою перемогою без жодних втрат для внутрішньої стабільності. Але реальність війни в Україні поступово руйнує цей імперський міф.

А українські удари безпілотниками по військових об’єктах, логістичних вузлах, авіабазах та елементах військової інфраструктури на території Росії мають не лише військове, а й величезне психологічне значення. Вони демонструють, що географічна віддаленість від зони бойових дій більше не гарантує абсолютної безпеки. Адже у XXI столітті технології змінюють саме поняття тилу.

Якщо російська терористична армія вважає нормою щоденні удари по українських містах, то російське суспільство рано чи пізно також починає стикатися з відчуттям уразливості. Це не означає легітимацію ударів по цивільному населенню – міжнародне право чітко проводить межу між військовими цілями та цивільними об’єктами. Але військова інфраструктура держави-агресора перестає бути недоступною.

Особливе значення тут має символічний вимір таких процесів. Москва десятиліттями формувала образ "фортеці", недосяжного центру імперської сили, який існує поза межами історичних катастроф.

Для російських еліт Рубльовка, Барвіха чи Жуковка були не просто районами проживання. Це були символи кастової недоторканності, демонстрація розриву між правлячим класом і рештою населення. Саме там концентрувалися особи, які отримували пряму вигоду від агресивної політики Кремля, фінансували режим або обслуговували його інформаційно та економічно. І саме там довгий час панувало переконання, що війна завжди буде "десь дуже далеко" – у Маріуполі, Харкові, Бахмуті чи Києві, але ніколи не поруч із ними.

Однак будь-яка затяжна війна рано чи пізно руйнує ілюзії. Коли російські аеропорти зупиняють роботу через загрозу дронів, коли мешканці Підмосков’я чують вибухи, коли в інформаційному просторі з’являються кадри атак на військові об’єкти – це створює принципово нову психологічну атмосферу. Вперше за багато років російське суспільство починає усвідомлювати, що війна має двосторонній характер. І саме цього Кремль боїться найбільше: втрати монополії на відчуття безпеки.

Для тоталітарних режимів психологічна стабільність населення є не менш важливою, ніж економічна. Російська влада тримається не лише на репресіях, а й на суспільному договорі мовчазної лояльності: держава дозволяє громадянам жити у відносному комфорті, а громадяни не втручаються у політику.

Війна в Україні поступово руйнує цей договір. Чим довше триває конфлікт, тим більше росіяни стикаються з мобілізацією, економічними втратами, міжнародною ізоляцією та атмосферою тривоги. І саме тому удари по військовій інфраструктурі всередині Росії стають елементом стратегічного виснаження противника.

Важливо розуміти, що сучасні війни виграються не лише на полі бою. Вони виграються також у сфері економіки, технологій, моралі та суспільної витривалості. Україна не має ресурсів для симетричного протистояння з імперською Росією у класичному форматі. Саме тому Київ змушений робити ставку на асиметричні рішення – високоточні удари, модерні дронові технології, руйнування логістики рашистів, підрив стратегічної стабільності ворога. І кожен успішний удар по російській військовій інфраструктурі демонструє, що навіть значно більша держава не може бути невразливою.

Російська пропаганда роками формувала образ "непереможної" армії та абсолютного контролю Кремля над ситуацією. Але коли війна починає проникати у внутрішній інформаційний простір Росії не через телевізійні ток-шоу, а через відчуття тривоги, спалахи обстрілів та атмосферу небезпеки, цей образ починає тріщати по швах.

Для тоталітарної системи Путіна це надзвичайно небезпечний процес. Бо щойно суспільство перестає вірити у всемогутність влади, виникає головне питання: якщо держава не може гарантувати безпеку навіть у Москві, то заради чого тоді триває взагалі війна Росії з Україною?

Україна фактично змушує Росію поступово втрачати психологічний комфорт війни "на експорт". Це складний і довготривалий процес, але саме він може стати одним із ключових чинників майбутньої трансформації російської політики.

Жодна імперія не відмовлялася від агресії добровільно лише через моральні аргументи. Історично імперські проекти завершувалися тоді, коли їхня ціна для метрополії ставала надто високою. Саме тому для Кремля так важливо підтримувати ілюзію, що пересічний мешканець Москви нічим взагалі не ризикує та не платить за війну майже нічого.

Хоча реальність поступово змінюється. Злочинна війна, яку Росія принесла в українські міста, поступово руйнує і саму російську зону комфорту. І чим довше Кремль продовжуватиме політику терору щодо українських цивільних, тим сильніше війна проникатиме у внутрішній простір Росії.

Населенню Російської Федерації доведеться відчути на собі зникнення відчуття захищеності, вибухи та атмосферу небезпеки. А економічна деградація, міжнародна ізоляція, страх, нестабільність та втрата хибного уявлення про недоторканність далі супроводжуватимуть його постійно. І це не питання емоцій чи помсти. Це логіка великої війни, у якій держава-агресор неминуче починає відчувати наслідки власних злочинних дій.