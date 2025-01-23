Как 'Шахтеру' выйти в плей-офф Лиги чемпионов: все расклады и шансы для украинцев

Накануне донецкий "Шахтер" добыл свою вторую победу в обновленном розыгрыше Лиги чемпионов и сохранил теоретические шансы на выход в плкй-офф. Команда Марино Пушича обыграла сенсационный французский "Брест" и поднялась на 27-е место в общей турнирной таблицы.

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От проходной 24-й строчки украинцы отстают на два очка и в заключительный игровой день сыграют на выезде с дортмундской "Боруссией". Немецкий коллектив уже вышел в стыковые матчи, но имеет все шансы на попадание в топ-8. Кроме того, утром 22 января соперники украинцев уволили главного тренера Нури Шахина.

Для того, чтобы попасть в плей-офф турнира "Шахтеру" точно необходимо побеждать в Дортмунде, причем желательно это делать с крупным счетом (3:0 и больше). Также "горнякам" нужно рассчитывать на осечки их прямых конкурентов – загребского "Динамо", английского "Манчестер Сити", немецкого "Штутгарта", лиссабонских "Спортинга" и "Бенфики", французского ПСЖ, бельгийского "Брюгге" и ПСВ из Эйндховена.

При этом в восьмом туре "Ман Сити" принимает "Брюгге", а "Штутгарт" – ПСЖ. Французам и немцам ничья в очном противостоянии на 99% гарантирует плей-офф. Кроме своей победы "Шахтеру" точно нужно, чтобы "Динамо" Загреб не выиграло дома у "Милана", "Бенфика" и "Спортинг" крупно проиграли на своих полях "Ливерпулю" и "Болонье" соответственно.

Также "Шахтеру" стоит надеяться на сверхкрупную победу "Манчестер Сити" над бельгийским коллективом. Каждый из результатов в отдельности не выглядит невероятным, но шансы на то, что совпадут все из них, очень маленькие. Аналитики компании Opta дают лишь 0,1% на выход "Шахтера" в плей-офф.

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" продал основного нападающего Даниила Сикана в турецкий "Трабзонспор" за шесть миллионов евро.

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