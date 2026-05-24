Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: какая цена

Украинцам, в чьих домах и квартирах установлены газовые плиты, рекомендуют оборудовать свои жилища сигнализатором газа – ведь возможность утечки газа есть всегда. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Цены на него варьируются от 1 225 до 2 400 грн.

Об этом рассказали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там напомнили: прибор будет полезным для всех потребителей газа. В частности:

Трубопроводного.

Баллонного.

"Газ – надежный источник энергии для ежедневных нужд. Но при его использовании нужно позаботиться о безопасности. Один из самых простых способов – установить сигнализатор газа. Он поможет вовремя выявить утечку и предотвратить опасные ситуации", – рассказали в "Нафтогаз Украины".

Принцип же работы сигнализатора, объяснили специалисты, состоит в том, что он непрерывно анализирует воздух в помещении. И если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Цены на прибор

Купить же сигнализатор газа, по данным самого "Нафтогаза", можно как за 1 225, так и за 2 400 грн. При этом, отмечается, при необходимости можно соединить с системой охраны дома.

Это нужно, рассказали газовщики, чтобы вовремя отреагировать на утечку газа. А также для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Тариф на газ с 1 июня 2026 года

В то же время, сообщили в "Нафтогазе", с 1 июня украинцы – клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по предыдущему тарифу. Он составляет 7,96 грн/кубометр.

Более того, такой же цена будет по крайней мере, до 30 апреля 2027 года. Ведь именно до этого срока газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный".

В то же время, подчеркивается, кроме действующих абонентов, подключится к тарифу могут новые клиенты ГК "Нафтогаз Украины". Для этого им нужно выбрать тарифный план "Фиксированный" в заявлении на присоединение.

Также перейти на тариф "Фиксированный", отмечается, могут клиенты, имеющие льготы или субсидии. При этом, акцентируется, изменение тарифного плана не повлияет на их наличие или начисление.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ускорился рост цен – в апреле-2026 годовой уровень инфляции составил 8,6% против 7,9% в марте. Среди прочего, подорожали коммунальные услуги. За год – с апреля 2025-го по апрель 2026-го – тарифы выросли в целом на 1,9%.

