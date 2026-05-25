В Украине изменят правила выхода на пенсию: кто не сможет выполнить новые требования и к чему это приведет

В Украине постепенно повышают требования для выхода на пенсию. Если в этом году нужно иметь не менее 33 лет стажа, то в следующем – уже 34 года. Даже это требование, вероятно, будет не посильной для большинства украинцев, тогда как с 2028-го "норма" стажа возрастет до 35 лет.

Отметим, речь идет о требованиях к стажу для выхода на пенсию в 60 лет. "Норма" для выхода на пенсию в 63 года на 10 лет меньше (и меняется пропорционально). Тогда как для того, чтобы получать выплату, начиная с 65 лет, достаточно иметь всего 15 лет стажа. Это условие не будет меняться.

Пенсионный возраст пересматривают не для всех

В Украине самый низкий пенсионный возраст в Европе (а вместе с тем и наименьшая ожидаемая средняя продолжительность жизни). Так, украинцы в среднем живут на пенсии около 15-20 лет (речь идет о средней продолжительности жизни только среди тех, кто уже достиг пенсионного возраста, без учета смертности в молодом возрасте).

Это значительно меньше, чем в развитых европейских странах. С социальной точки зрения, это теоретически может объяснить необходимость иметь более низкий пенсионный возраст, чем в соседних странах. Вместе с тем с экономической точки зрения повышать пенсионный возраст – необходимость. Количество украинцев, которые работают на заслуженном отдыхе, растет. Ситуация на рынке труда требует привлекать все экономически активное население. А это, согласно методологии Международной организации труда, трудоспособное население в возрасте от 15 до 70 лет.

Главное – у Пенсионного фонда просто нет возможности платить достойные пенсии всем, когда соотношение работающих к пенсионерам – один к одному. В любой стране, даже экономически развитой, такая ситуация приведет либо к банкротству пенсионного фонда, либо к необходимости снижать пенсии.

И Украина уже такое предпренимала. Уже назначенные выплаты уменьшать запрещено, зато в 2017-м урезали все будущие выплаты: в формуле расчета пенсии уменьшили коэффициент оценки стажа с 1,35% до 1%.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

После 2027-го для выхода на пенсию "вовремя" (то есть в 60 лет) нужно будет иметь не менее 35 лет стажа. И львиная доля украинцев это требование выполнить не сможет. Уже сейчас, согласно оценкам ПФУ, украинцы выходят на пенсию, имея в среднем около 33 лет и 5 месяцев стажа (данные за первый квартал прошлого года). Это означает, что львиная доля украинцев не сможет вовремя получить пенсию.

В 2017-м Минсоц, внедряя реформу, оценивал: 45% будут выходить на пенсию в 63 и 65 лет, потому что не выполнят новые требования к стажу. Идея была такова: дать возможность "дособирать" стаж до момента введения жесткой нормы. Однако, в течение этих десяти лет из-за сначала пандемии, а затем полномасштабной войны, многие украинцы потеряли свою работу и не накопили нужный стаж.

Сейчас сказать точно, для кого пенсионный возраст повысится из-за проблем со стажем, трудно. Однако, уверенно можно говорить, что речь идет о как минимум половине украинцев.

О пенсии надо подумать заранее

Думать о своей пенсии накануне достижения 60-летия – поздно. Каждый работающий должен следить за количеством своего стажа и оценивать, на какую пенсию он теоретически может заработать и в каком возрасте ее можно получить.

Свой стаж можно посмотреть на портале ПФУ. Здесь можно пройти верификацию через Дию или свой банк и в личном кабинете проверить и ориентировочную дату выхода на пенсию, и ориентировочный размер пенсии, и свой стаж. Пенсионный возраст в Украине повышать не будут. Во всяком случае пока что таких планов нет.

И хотя правила еще могут измениться, это не значит, что к пенсии можно вообще не готовиться. Хотя, понятно, что на высокую пенсию (если вы не прокурор или судья) рассчитывать не стоит.

Сейчас в Украине на государственном уровне действия только солидарный уровень пенсионного обеспечения. Те взносы, которые платят работающие, сразу перераспределяются между пенсионерами. Для того, чтобы пенсия была на достаточном уровне, нужно, чтобы на одного пенсионера было хотя бы 1,5 работающих. Такой показатель теоретически можно достичь, если полностью вывести рынок труда из тени и вовлечь в него тех трудоспособных, которые сейчас по каким-то причинам экономически неактивны.

Даже если не пересматривать пенсионный возраст, необходимо создать условия для того, чтобы украинцы в пенсионном возрасте имели возможность трудоустроиться. И в правительстве пытаются этого достичь.

"У нас печальная статистика: среди людей 55+ по состоянию на начало 2025 года были трудоустроены только 27%. Мы должны нормализовать найм опытных кадров через четкие инструкции (guidelines) для HR-ов, как работать с различными категориями: женщинами с детьми, ветеранами, пожилыми людьми", – рассказывает OBOZ.UA заместитель министра экономики окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак.

Без полноценной пенсионной реформы, запуска накопительного уровня пенсионного обеспечения, к сожалению, украинцы пока вынуждены работать как можно дольше. Ведь сейчас размер пенсии не покрывает даже базовые потребности для большинства украинцев на заслуженном отдыхе.