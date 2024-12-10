'Шахтер' проиграл в историческом матче Лиги чемпионов, пропустив пять голов. Видео

Донецкий "Шахтер" в матче 6-го тура Лиги чемпионов проиграл "Баварии". Номинально домашний поединок в немецком Гельзенкирхене на "Фелтинс-Арене" завершился со счетом 1:5.

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В этом поединке "горняки" установили для себя сразу несколько исторических рекордов: наибольшая посещаемость в домашних играх и наибольшая выручка от продажи билетов.

С первых минут номинальные гости устроили массовый штурм, большими силами расположившись у ворот "Шахтера". В ответ "горняки" смогли организовать быструю контратаку, которая стала результативной.

Зубков продрался через двух защитников, отдал разрезную передачу на Кевина и бразилец идеальным ударом в шестерку открыл счет.

Несмотря на то, что футболисты украинской команды не контролировал мяч на своей половине , они старались огрызаться в нападении.

На 11-й минуте "Бавария" сравняла счет, воспользовавшись ошибкой тунисского защитника "горняков" Алаа Грама. Конрда Лаймер мощно пробил мимо Ризныка.

Забив гол мюнхенцы немного сбавили обороты. Подопечные Компани неспешно перекатывали мяч с фланга на фланг, выискивая возможности для атак.

Украинцы оборонялись большими силами, выжидая момнта для контрвыпада и под конец тайма получили великолепный шанс выйти вперед. Снова Кевин убежал от немецкой обороны, выкатил в центр на Судакова, но Георгий не смог попасть в пустой угол ворот.

Спустя несколько минут Марлон Гомес ошибся в простой ситуации, подарив оппонентам мяч, после чего Томасс Мюллер забил гол в раздевалку.

Во второй половине особенно стал заметен класс мюнхенской команды. Немцы накатывали атаки одна за одной, не давая украинцам ни малейшего шанса на контратаку.

На 65-й минуте на поле у "Баварии" вышел Матис Тель. Спустя несколько минут турецкий рефери Хаили Мелер углядел в его действиях нарушение правил против Дмитрия Ризныка и странно отменил абсолютно правильный гол.

Спустя три минуты Мелер поставил не менее странный пенальти в ворота украинского клуба.

Олисе точно реализовал наказание.

"Бавария" продолжила давить и в итоге пропустила еще дважды: отметился Мусиала и Олисе.

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