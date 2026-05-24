План НАТО по ежегодной помощи Украине заблокировали сразу пять стран - медиа

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада выступили против инициативы НАТО по ежегодному выделению Украине военной помощи на уровне 0,25% ВВП. Обсуждения продолжались на этой неделе накануне саммита Альянса в Анкаре, где генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хотел закрепить новый механизм поддержки Киева.

Марк Рютте уже признал, что план не получит необходимой поддержки всех союзников. Издание The Telegraph со ссылкой на источники в Альянсе пишет, что предложение заблокировали сразу пять государств. По словам одного из собеседников журналистов, Лондон, Париж, Мадрид, Рим и Оттава "не очень увлечены этой идеей".

Неравная помощь

В НАТО отмечают, что часть стран уже тратит на военную помощь Украине более 0,25% своего ВВП. Речь идет, в частности, о Нидерландах, Польше, а также государствах Северной Европы и Балтии. Именно они поддержали предложение Рютте.

Генсек Альянса неоднократно заявлял, что помощь Украине внутри НАТО распределена неравномерно. Он считает, что некоторые страны "не тратят достаточно" на поддержку Киева. И, похоже, дискуссия получилась довольно жесткой. Потому что для принятия любого решения НАТО нужна единодушная поддержка всех столиц.

The Telegraph пишет, что ситуация стала еще одним ударом по репутации Британии как одного из ключевых союзников Украины. На этой неделе правительство страны также подверглось критике из-за смягчения санкций против российских нефти и газа. Лондон согласовал временные исключения для закупок авиатоплива и дизеля, изготовленных из российской нефти в третьих странах из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Позиция союзников

Несмотря на споры, объемы британской военной помощи Украине остаются одними из крупнейших после США и Германии. Премьер-министр Кир Стармер пообещал выделять не менее 3 млрд фунтов стерлингов ежегодно. Это примерно 0,1% британского ВВП.

Основная критика, по данным издания, касается Франции, Испании, Италии и Канады. Их неоднократно обвиняли в том, что они не делают достаточного вклада в поддержку Украины. Особенно на фоне меньших стран, которые тратят на помощь Киеву значительно большую долю своих экономик.

Президент США Дональд Трамп тем временем практически прекратил масштабные безвозмездные поставки помощи Украине. Вашингтон сейчас делает ставку на продажу американского оружия Киеву за деньги европейских союзников.

Перед встречей НАТО в Швеции премьер-министр страны Ульф Кристерссон призвал партнеров активнее поддерживать Украину.

"Я бы очень хотел, чтобы больше стран, которые так хорошо говорят об Украине, также подтверждали это деньгами", – сказал он журналистам.

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что страна продолжает консультации с союзниками по всем предложениям, чтобы НАТО могло "лучше поддерживать Украину". Представители Франции, Италии, Испании и Канады на запросы журналистов не ответили.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские страны-участницы НАТО будут делать все возможное для того, чтобы компенсировать уменьшенное присутствие американских вооруженных сил в Европе. Принятые по этому поводу решения являются частью длительной траектории Альянса, хотя Штаты и "будут играть ключевую роль" в Европе – в отношении ядерного потенциала и контингента личного состава.

Предстоящий саммит лидеров стран НАТО, который пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля, будет иметь критическое значение для военно-политического блока. Последние глобальные и региональные события существенно повысили значимость предстоящей встречи.

