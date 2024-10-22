Вратарь 'Шахтера' забил в свои ворота и отбил пенальти в Лиге чемпионов. Залужный и Мудрик были на трибуне. Фото и видео

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение в 3-м туре Лиги чемпионов. Матч в Лондоне против местного "Арсенала" завершился со счетом 1:0.

Видео дня

Перед игрой камеры показали на трибунах посла Украины в Англии Валерия Залужного и украинского хавбека "Челси" Михаила Мудрика.

Сам поединок начался с прогнозируемого штурма хозяев. "Канониры" владели абсолютным территориальным преимуществом, полностью прижав украинцев к их воротам. Первую попытку наступления "Шахтер" смог организовать лишь на 16-й минуте встречи, заработав угловой.

К 26-й минуте создалось впечатление, что чемпион Украины немного отогнал соперника, но спустя 2 минуты пропустил гол. Райс разогнал атаку, отдал на Мартинелли. Тот качнул двух защитников и пробил в штангу. Мяч от нее ударился в Ризныка и влетел в сетку. Взятие ворот записали на украинского вратаря.

До конца перерыва неудачно играл Сикан, впервые в текущем сезоне ЛЧ вышедший на поле с первых минут. У футболиста сборной Украины, который должен был быть одним из лидеров, было много брака и потерь.

Во втором тайме "горнякам" свой первый момент удалось создать лишь на 93-й минуте. "Выстрел" Педриньо парировал Рая.

Вместо этого на 77-й минуте Бондарь сыграл рукой в своей штрафной и Бенуа Бастьен после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Бить взялся Леандро Троссард, но наш голкипер отбил удар.

Окрыленный "Шахтер" провел последние минуты в атаке, но так ни разу и не смог попасть в рамку чужих ворот.

Свой следующий номинально домашний матч подопечные Марино Пушича проведут 6 ноября против швейцарского "Янг Бойз" на арене "Шальке" в немецком Гельзенкирхене.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!