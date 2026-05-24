Как известно, президент Зеленский весьма резко раскритиковал идею Мерца насчёт предоставления Украине статуса "ассоциированного члена" Евросоюза без права голоса.

Далее текст на языке оригинала

Президент наголосив, що такий підхід є несправедливим і не відповідає внескові України в безпеку Європи.

Тож Європа вже змушена чути від нашої влади замість звичного ДУЖЕ ПРОСИМО досить нове ДАЙ, БЛЯ!!!

Чи спрацює - наразі не знаю.

Поживемо - побачимо.

Головне - пожити.

Водночас постпред України при ООН Мельник на засіданні її Радбезу заявив:

"Претензії Росії на постійне місце колишнього Радянського Союзу неприємно нагадують феномен так званого Лжедмитрія – самозванця, який на короткий час зайняв московський трон під виглядом удаваної легітимності"

Украінський постпред визначив Росію як "свого роду колективного ООНівського Лжедмитрія – шахрая, котрий узурпував постійне місце в Радбезі не шляхом встановлених Статутом ООН процедур, а за допомогою маніпуляцій і спритності рук".

Він нагадав, що Росія

"продовжує використовувати цей незаслужений привілей з дедалі більшим цинізмом і повною зневагою до Радбезу",

а також запитав, як довго міжнародна спільнота терпітиме таке "цинічне використання" ООН з боку Росії.

Мельник - це не Кислиця.

Він не підкислює, а розмелює-подрібнює.

ЗСУ дістають глибше - світ має відчувати. Разом з мордором.

На кшталт "парад дозволяю" від першої особи чи то (трохи раніше) "дірки від бублика" в тій самій ООН.

Чекаємо на ефект.

Час "трампампам" несе нові звичаї…