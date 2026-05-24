Отселение украинцев из квартир: "слуга народа" рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов
Проблема устаревшего жилищного фонда в Украине очень острая. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году – и значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений – для того, чтобы на их месте построить новые. Впрочем, принудительного отселения жильцов не будет.
Об этом OBOZ.UA рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа"). Она отметила: сейчас обсуждается вопрос, "какое количество людей должно будет принять решение о сносе дома".
"Однако, это не будет 100%-ная планка. Ведь мы понимаем, что всегда будут люди, которые скажут, что ничего не хотят", – объяснила Шуляк.
Где украинцы будут жить после сноса их домов
Вместе с тем, отметила она, при выселении украинцам будут предоставлять компенсацию за их квартиры. Однако какой она будет, еще предстоит определить:
- Если речь пойдет о новых квадратных метрах – "то где они будут".
- Если о деньгах – то какая сумма.
"Человек должен понимать, сможет он за эти деньги приобрести нужное ему жилье, или нет", – объяснила нардеп.
Сначала нужно принять закон
Впрочем, отметила Шуляк, для того, чтобы снос домов стал возможным, нардепы должны проголосовать, а президент подписать соответствующий законопроект №6458. Однако он пока прошел лишь 1-е чтение и сейчас его "достаточно активно готовят на 2-е".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во власти отказались от идеи обязательной регистрации договоров аренды квартир и домов. Соответственно, и штрафов за сдачу жилья "в черную" тоже не будет.
