Отселение украинцев из квартир: "слуга народа" рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов

Проблема устаревшего жилищного фонда в Украине очень острая. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году – и значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений – для того, чтобы на их месте построить новые. Впрочем, принудительного отселения жильцов не будет.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа"). Она отметила: сейчас обсуждается вопрос, "какое количество людей должно будет принять решение о сносе дома".

"Однако, это не будет 100%-ная планка. Ведь мы понимаем, что всегда будут люди, которые скажут, что ничего не хотят", – объяснила Шуляк.

Где украинцы будут жить после сноса их домов

Вместе с тем, отметила она, при выселении украинцам будут предоставлять компенсацию за их квартиры. Однако какой она будет, еще предстоит определить:

Если речь пойдет о новых квадратных метрах – "то где они будут".

Если о деньгах – то какая сумма.

"Человек должен понимать, сможет он за эти деньги приобрести нужное ему жилье, или нет", – объяснила нардеп.

Сначала нужно принять закон

Впрочем, отметила Шуляк, для того, чтобы снос домов стал возможным, нардепы должны проголосовать, а президент подписать соответствующий законопроект №6458. Однако он пока прошел лишь 1-е чтение и сейчас его "достаточно активно готовят на 2-е".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во власти отказались от идеи обязательной регистрации договоров аренды квартир и домов. Соответственно, и штрафов за сдачу жилья "в черную" тоже не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!