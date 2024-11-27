'Шахтер' вел 2:0, но проиграл в Лиге чемпионов, пропустив 3 гола на 87-й, 90-й и 95-й минутах. Видео

Донецкий "Шахтер" проиграл нидерландскому ПСВ в 5-м туре Лиге чемпионов сезона 2024/2025. Матч на стадионе"Филипс" в Эйндховене завершился со счетом 3:2.

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Перед этой игрой все букмекеры были единодушны в том, что у украинцев нет шансов. На победу "Шахтера" принимались ставки с коэффициентом 7.55, в то время как успех хозяев оценивался показателем 1.44.

Уже на 6-й минуте ПСВ мог открывать счет, но Ризнык спас ворота после убийственного удара Бакайоко. В ответ чемпион Украины разыграл шедевральную комбинацию.

Голландцы, увлекшись массовым нападением, забыли про правый фланг в защите, Ризнык рукой отправил в быстрый прорыв Коноплю. Тот обыгрался в стеночку с Зубковым , обыграл троих защитников и вырезал в центр на Сикана, который в касание смог протолкнуть мяч мимо голкипера.

Забив быстрый гол "Шахтер" большими силами отошел назад, построив свою игру исключительно на контратаках.

Нидерландцы периодически проваливались на правом фланге, что приводили к острым выпадам "горняков". Украинцы старались играть максимально быстро, и, выходя из обороны, в один, в два паса пересекать центр поля.

Связка Конопля / Зубков действовала практически безупречно, полностью используя то пространство на фланге, которое им оставляли хозяева.

ПСВ большими силами давил на ворота Ризныка, но Дмитрий выдерживал прессинг, совершая сейв за сейвом.

На 37-й минуте вновь провалился защитник ПСВ Маттео Дамс. Конопля легко отобрал мяч у бельгийца и выдал роскошную передачу на Зубкова. Тот без особых проблем сделал счет 2:0.

Сразу после перерыва Петер Бош пошел ва-банк, поменяв Дамса на нападающего Рикардо Пепи. ПСВ накатывал штурм за штурмом, но до ударов в створ ворот дело не доходило.

На 49-й минуте главный арбитр Урс Шнидер не углядел опасной игры в действиях нидерландского футболиста против Данило Сикана. После помощи ВАР швейцарский рефери не показал даже желтой карточки.

На 68-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве. Педре Энрике прыгнул в ноги Бакайоко и судья не без помощи ВАР показал бразильцу красную карточку.

Через несколько минут живой и здоровій Бакайоко едва не отквитал один мяч, но безупречно сыграл наш вратарь.

Оставшиеся минуты прошли в безостановочных опасных моментах у ворота украинской команды и на 88-й минуте забили первый гол, а на 90-й – второй.

Свой следующий матч подопечные Марино Пушича проведут 10 декабря против мюнхенской "Баварии".

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущем туре "горняки" победили швейцарский "Янг Бойз". Номинально домашний матч на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене завершился со счетом 2:1.

До этого украинцы проиграли в Лондоне местному "Арсеналу" 0:1 и были разгромлены итальянской "Аталантой" (0:3). На старте ЛЧ "оранжево-черные" сыграли вничью с "Болоньей" (0:0).

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