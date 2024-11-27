УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Шахтер" вел 2:0, но проиграл в Лиге чемпионов, пропустив 3 гола на 87-й, 90-й и 95-й минутах. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
336
'Шахтер' вел 2:0, но проиграл в Лиге чемпионов, пропустив 3 гола на 87-й, 90-й и 95-й минутах. Видео

Донецкий "Шахтер" проиграл нидерландскому ПСВ в 5-м туре Лиге чемпионов сезона 2024/2025. Матч на стадионе"Филипс" в Эйндховене завершился со счетом 3:2.

Видео дня

Перед этой игрой все букмекеры были единодушны в том, что у украинцев нет шансов. На победу "Шахтера" принимались ставки с коэффициентом 7.55, в то время как успех хозяев оценивался показателем 1.44.

Уже на 6-й минуте ПСВ мог открывать счет, но Ризнык спас ворота после убийственного удара Бакайоко. В ответ чемпион Украины разыграл шедевральную комбинацию.

"Шахтер" вел 2:0, но проиграл в Лиге чемпионов, пропустив 3 гола на 87-й, 90-й и 95-й минутах. Видео

Голландцы, увлекшись массовым нападением, забыли про правый фланг в защите, Ризнык рукой отправил в быстрый прорыв Коноплю. Тот обыгрался в стеночку с Зубковым , обыграл троих защитников и вырезал в центр на Сикана, который в касание смог протолкнуть мяч мимо голкипера.

Забив быстрый гол "Шахтер" большими силами отошел назад, построив свою игру исключительно на контратаках.

Нидерландцы периодически проваливались на правом фланге, что приводили к острым выпадам "горняков". Украинцы старались играть максимально быстро, и, выходя из обороны, в один, в два паса пересекать центр поля.

"Шахтер" вел 2:0, но проиграл в Лиге чемпионов, пропустив 3 гола на 87-й, 90-й и 95-й минутах. Видео

Связка Конопля / Зубков действовала практически безупречно, полностью используя то пространство на фланге, которое им оставляли хозяева.

"Шахтер" вел 2:0, но проиграл в Лиге чемпионов, пропустив 3 гола на 87-й, 90-й и 95-й минутах. Видео

ПСВ большими силами давил на ворота Ризныка, но Дмитрий выдерживал прессинг, совершая сейв за сейвом.

На 37-й минуте вновь провалился защитник ПСВ Маттео Дамс. Конопля легко отобрал мяч у бельгийца и выдал роскошную передачу на Зубкова. Тот без особых проблем сделал счет 2:0.

Сразу после перерыва Петер Бош пошел ва-банк, поменяв Дамса на нападающего Рикардо Пепи. ПСВ накатывал штурм за штурмом, но до ударов в створ ворот дело не доходило.

"Шахтер" вел 2:0, но проиграл в Лиге чемпионов, пропустив 3 гола на 87-й, 90-й и 95-й минутах. Видео

На 49-й минуте главный арбитр Урс Шнидер не углядел опасной игры в действиях нидерландского футболиста против Данило Сикана. После помощи ВАР швейцарский рефери не показал даже желтой карточки.

На 68-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве. Педре Энрике прыгнул в ноги Бакайоко и судья не без помощи ВАР показал бразильцу красную карточку.

Через несколько минут живой и здоровій Бакайоко едва не отквитал один мяч, но безупречно сыграл наш вратарь.

Оставшиеся минуты прошли в безостановочных опасных моментах у ворота украинской команды и на 88-й минуте забили первый гол, а на 90-й – второй.

Свой следующий матч подопечные Марино Пушича проведут 10 декабря против мюнхенской "Баварии".

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущем туре "горняки" победили швейцарский "Янг Бойз". Номинально домашний матч на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене завершился со счетом 2:1.

До этого украинцы проиграли в Лондоне местному "Арсеналу" 0:1 и были разгромлены итальянской "Аталантой" (0:3). На старте ЛЧ "оранжево-черные" сыграли вничью с "Болоньей" (0:0).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!