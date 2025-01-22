'Шахтер' с пижонским голом 'паненкой' и суперсейвом Ризныка добыл победу в Лиге чемпионов. Видео

Донецкий "Шахтер" в 7-м туре Лиги чемпионов обыграл французский "Брест". Номинально домашний поединок на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене завершился со счетом 2:0.

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В первом тайме украинская команда доминировала как в контроле мяча, так и в создании опасных моментов, забив гол уже на 18-й минуте. Марлон практически от своих ворот выбил в центр, капитан "Бреста" Брендан Шардонне под прессингом Кевина потерял мяч, бразилец убежал один на один с Марко Бизотом и открыл счет.

Французы бросились отыгрываться, но у "Шахтера" безупречно играл Ризнык. отбив несколько опасных ударов.

Второй мяч был забит на 37-й минуте. Георгий Судаков сделал роскошный пас на Иракли Азарова и грузина в своей штрафной сбил вратарь Бреста. Судья сразу указал на 11-метровый, который Георгий и реализовал, забив пенальти в стиле Паненки.

"Шахтер" не только контролировал мяч (владение – 69%), но и создавал больше опасных моментов. Защита "Бреста" несколько раз позволила соперникам легко проникать в штрафную, что приводило к ударам по воротам. Так, Кевин и Судаков регулярно создавали давление на голкипера Бизота, вынуждая того совершать сложные сейвы.

"Брест," в свою очередь, пытался действовать на контратаках, но их усилия не принесли результата. Самый заметный момент – удар Уго Магнетти на 41-й минуте, который был надежно парирован Ризныком.

Во втором тайме подопечные Марино Пушича действовали легко и непринужденно, не дав оппоненту ни единого шанса отыграться. "Горняки" не стали играть на удержание счета, пытаясь довести дело до разгрома.

На 60-й минуте "Брест" выпустил трех свежих футболистов, что сразу оживило игру гостей в нападении, но на результате это никак не сказалось. Самый яркий момент случился на 79-й минуте, когда Ризнык включил режим Спайдермена и вытянул из девятки мертвый мяч.

На последних секундах "Шахтер" забил и третий гол, но после просмотра видеоповтора главный арбитр Сандро Шерер отменил взятие ворот.

Свой следующий поединок донецкий клуб в Лиге чемпионов сыграет 29 января против дортмундской "Боруссии".

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