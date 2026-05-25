Тихановская прибыла с визитом в Киев и почтила память белоруски, которая погибла в боях за Украину. Фото

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская 25 мая прибыла в Киев с официальным визитом. Первое, что она сделала на украинской земле – почтила память своей соотечественницы Марии Зайцевой, погибшей в боях за Украину.

Тихановская заявила, что для нее является честью поклониться могиле беларуски, которая отдала жизнь за Украину и Беларусь. Фото из поездки появились в Telegram-канале лидера беларуской оппозиции.

Утром 25 мая в Telegram-канале Тихановской появилось сообщение, что она "начала официальный визит в Киев". Его сопроводили фотографией с лидером беларуской оппозиции на перроне железнодорожного вокзала в украинской столице.

Отдельным сообщением Тихановская поблагодарила "Укрзализныцю" за быстрое и безопасное путешествие.

В билете, который она продемонстрировала, указано, что ее маршрут пролегает от Перемышля через свободный Киев до свободного Минска.

Первое, что сделала Тихановская на украинской земле – посетила могилу своей соотечественницы, молодого добровольца Марии Зайцевой. Девушка погибла в боях за Украину, ее похоронили в Киеве.

"Первое, что я сделала, когда прибыла в Киев, это посетила могилу Марии Зайцевой, сразу после того, как сошла с поезда. Она символизирует не только наше сопротивление диктатуре, но и украинско-беларускую солидарность. Для меня было очень важно начать этот визит именно с чествования человека, который отдал свою жизнь за свободу Украины и Беларуси", – отметила Тихановская.

Вместе с ней на кладбище пришли заместитель председателя Объединенного переходного кабинета министров Павел Латушко, руководитель аппарата Объединенного переходного кабинета министров Валерий Мацкевич.

Мария Зайцева участвовала в протестах из-за фальсификации результатов выборов в Беларуси в 2020 году. Тогда ей было 19. Фото с окровавленной после взрыва светошумовой гранаты Марией в те бурные дни облетело мир и стало одним из символов сопротивления беларусов диктаторскому режиму Александра Лукашенко. После ранения девушка перестала слышать на правое ухо.

Спасти Марии слух пытались врачи в Праге. Там девушка осталась жить после лечения. Планировала даже поступать в университет. Но тут началась полномасштабная агрессия РФ против Украины. И Мария сначала взялась помогать украинским беженцам как волонтер, а дальше решила сделать больше – и стала в ряды украинской армии.

"Несмотря на то, что Маша неплохо интегрировалась в чешское общество, у нее все равно оставалась потребность сделать еще что-то, что бы приблизило ее возвращение в Беларусь. Она не хотела чувствовать себя объектом, раненым режимом, она хотела доказать, что она субъект и может сама действовать и приближать победу Беларуси", – вспоминала представительница команды Тихановской по имени Кристина, которая поддерживала молодую белоруску в Чехии.

Весной 2023 года Мария присоединилась ко Второму Интернациональному легиону в составе Сил обороны. Сначала была медиком, вытаскивала раненых побратимов с поля боя. После ранения и реабилитации она поставила своему командиру ультиматум: заявила, что хочет быть снайпером.

Девушка успела окончить школу снайперов. Но долго на новой должности не прослужила. 17 января 2025 года, на следующий день после своего дня рождения, она погибла под Покровском.

"Марии было всего 24 года. Она была очень ярким, мужественным и принципиальным человеком. Как и тысячи беларусов, в 2020 году она выступила против насилия и несправедливости в Беларуси. А когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, она не осталась в стороне. Она присоединилась к беларуским добровольцам и стала частью общей борьбы против российского империализма и диктатуры", – сказала о соотечественнице Тихановская во время визита в Киев.

Лидер беларуской оппозиции назвала молодую и отважную Марию "символом нового поколения".

"Для меня Мария — символ нового поколения беларусов. Людей, которые понимают, что свобода Беларуси и свобода Украины неразделимы. Она погибла как героиня, но ее имя будет жить. И наш долг — сделать все, чтобы жертва Марии и других героев не была напрасной", – резюмировала Тихановская.

