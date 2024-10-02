'Шахтер' разгромно проиграл в Лиге чемпионов, ни разу ни попав в ворота. Видео

Донецкий "Шахтер" потерпел разгромное поражение 0:3 во 2-м туре Лиги чемпионов сезона 2024/2025. Подопечные Марино Пушича на "Фельтинс Арене" в немецком Гельзенкирхене в номинально домашнем матче уступили итальянской "Аталанте".

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С первых секунд на поле была видна огромная разница в классе между командами. Итальянцы абсолютно доминировали в каждом компоненте игры, раз за разом создавая опасность у ворот Ризныка.

Украинские футболисты не успевали за оппонентами и уже на 21-й минуте "Аталанта" открыла счет.

За первые 45 минут "Шахтер" не смог ничего организовать в нападении, при этом выглядел абсолютно беспомощным в обороне.

Перед свистком на перерыв Адемола Лукман увеличил преимущество своей команды.

Начало второго тайма было за "Шахтером". Казалось, что чемпион Украины нашел свою ритм и сможешь организовать перелом в игре, но вместо этого пропустил третий гол.

На 48-й минуте "Аталанта" как по нотам организовала фланговую атаку, которую ударом головой замкнул Рауль Белланова.

За 90 минут основного времени "горняки" так и не смогли сделать хотя бы один точный удар в створ ворот.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре "Шахтер" сыграл вничью с итальянской "Болонье". Поединок на "Стадио Ренато Далл'Ара" завершился со счетом 0:0.

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