'Боруссия' – 'Шахтер': все подробности решающего матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 29 января, проведет заключительный матч первой стадии Лиги чемпионов. Подопечные тренера Марино Пушича попытаются сотворить невероятное и добыть путевку в стыковые поединки в противостоянии против дортмундской "Боруссии".

Видео дня

Встречу принимает знаменитый стадион "Сигнал Идуна Парк". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" – "Шахтер". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "БОРУССИЯ" – "ШАХТЕР"

Прямая трансляция в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", входящем в подписку MEGOPACK XL, Спорт, Максимальная и Максимальная + благотворительность видеосервиса MEGOGO.

За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с ведущими и приглашенными экспертами.

ПРОГНОЗ НА "БОРУССИЯ" – "ШАХТЕР"

Фаворитами противостояния считаются хозяева поля. Ставки на победу дортмундского коллектива принимаются с коэффициентом 1,36. Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на успех украинской команды достигают уровня 7,50.

СУДЬИ НА "БОРУССИЯ" – "ШАХТЕР"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Швеции, которую возглавляет Гленн Нюберг. Помогать ему будут лайнсмены Махбод Беиджи и Андреас Седерквист. Роль четвертого рефери исполнит Адам Ладебек.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Деннис Хиглер из Нидерландов.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Боруссия": Кобель – Райерсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини – Гросс, Джан – Адейеми, Брандт, Гиттенс – Гирасси

"Шахтер": Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив – Педриньо, Марлон, Судаков, Кевин – Траоре

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды провели друг с другом четыре поединка. В активе "Шахтера" всего одна ничья, а три победы остались за немцами. Разница мячей – 10:3.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

"Боруссия" уже точно сыграет в стыковых матчах, но имеет все шансы пробиться сразу в 1/8 финала. "Шахтер" же отстает от проходного 24-го места на три пункта. Читайте все расклады, как украинцам выйти в следующий раунд.

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" продал основного нападающего Даниила Сикана в турецкий "Трабзонспор" за шесть миллионов евро.

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