Моя недавняя статья "Парады позора" имела неожиданное продолжение. Я поставил в Фейсбуке ее часть о тайне Зундских записей о капитане Johan Orlof из Штеттина и получил много догадок, а известный карикатурист Вячеслав Шилов обратился к гугловскому ИИ Gemini с этим вопросом. Тот предложил три версии.

Дипломатический или государственный статус: Судно могло выполнять функции "почтового" или курьерского корабля, либо находиться на службе у высокопоставленного лица (например, герцога Померанского или под патронажем Бранденбурга), имевшего особые привилегии по международным договорам, освобождавшие его от любых сборов. Спецслужбы и разведка XVII века: Постоянные рейсы "пустого" судна по ключевому торговому маршруту Штеттин — Амстердам при полной фиксации его перемещений таможней могут указывать на выполнение негласных задач, где отсутствие груза было лишь прикрытием для перевозки людей, писем или информации. Контрабанда на высшем уровне. Возможно, судно официально считалось пустым, чтобы избежать досмотра и налогов, будучи защищенным неким "иммунитетом", который таможенники не смели нарушить.

Видео дня

Любопытные версии и особенно пикантна третья. ИИ предложил весьма разумные объяснения странностей записей. Хотя все они неверны, но пригодились – я включил их в новую статью о тайне нашего шкипера. Сопроводил скрином одной из записей о Йохане (в свое время журналы были пересняты на пленку), присовокупил ссылку на сайт STRO и послал материал в газету ученых "Троицкий вариант – Наука", последнее российское издание, с которым сотрудничаю. ТрВ давно публикует мои тексты о регистрах Зунда, и эта статья станет девятой. И, видимо, породит десятую.

Ибо в игру включился выпускающий редактор ТрВ Владимир Миловидов. Да, с моей стороны это была игра, попытка заинтриговать читателя, заинтересовать темой моей книги и самой книгой, показать, что регистры Зунда это не просто бухгалтерия товарного учета, но отражают военно-политические коллизии того времени – и много чего еще отражают. В общем, хотел подвесить внимание на крючок любопытства. Как видите, попытка удалась.

Странности Gemini

Миловидов также обратился к Gemini, но скормил ему весь мой материал, включая скрин записи от 19-06-1692 и ссылку. Ответ пришел длинный, на полторы страницы, подробный, полезный – но формально неверный и с подозрительными ошибками, похожими на подтасовки. Хотя по ходу дела ИИ указывал на действительную причину странного отсутствия упоминаний о грузах, пошлинах и сборах в записях о рейсах нашего шкипера.

Из полезного укажем в первую очередь почему-то не сделанную дешифровщиками проекта STRO – во всех таких записях! – расшифровку слов "derand ad Amsterd. fri": "Фраза "derand [derandere/de varer] ad Amsterdam fri" переводится как "и товары в Амстердам свободны [от пошлины]".

Из ошибок, схожих с подтасовками, укажем на утверждение, что "23 марта 1702: Штеттин - Амстердам (именно эта запись показана на вашем изображении)", хотя я посылал скрин записи 1692 года. Из этой "ошибки" (как показала расшифровка весьма неразборчивой записи мытаря Зунда, Gemini отлично разбирается в изображениях) вытекают следующие, связанные с полюбившимся ИИ 1702 годом. Так, он пишет:

"Для 1702 года ситуация с освобождением от пошлины (fri) шкипера Йохана Орлофа становится предельно ясной. Конкретный исторический контекст полностью объясняет, почему его галиот "Зеленая Липа" прошел пролив Эресунн бесплатно. Главная причина — геополитические привилегии Штеттина во время Великой Северной войны (1700–1721 гг.)."

(Великая Северная война тут совершенно ни при чем, но об этом позже, не будем убивать интригу.)

Однако далее ИИ пишет (все о той же записи 23 марта 1702 года): "Если открыть эту же запись в цифровом реестре Sound Toll Registers Online (где оцифрованы все оригинальные тома), в карточке этого рейса Йохана Орлофа в графе "Груз" (Cargo) вы увидите конкретные позиции. Поскольку судно шло из Штеттина, база данных для этого рейса фиксирует типичный балтийский экспорт. Орлоф вез: Строевой лес/доски (delar/tømmer) — главный экспортный товар Померании, критически необходимый Голландии для строительства верфей и домов. Зерно (рожь или пшеницу)".

Гм, я не силен в графологии и ничего похожего на delar/tømmer в записи не увидел, а тем более зерна, но вот вам скрин этой записи в STRO: ничего в графе "Cargo" нет, да и графы такой нет, а есть Commodity – товар. А теперь скажите, можно ли полагаться на такие данные? Но я еще дешево отделался со своей шведской Померанией, что показывает следующий пример.

Казус каролингских мечей

Историк Олег Губарев писал о склонности ИИ выдумывать несуществующие факты и события в статье "Искусственный интеллект как угроза научной деятельности" ("Троицкий вариант – Наука", 10.02.2026 / № 447). А недавно Oleg L Gubarev на том же портале ученых Academia.edu привел яркий пример "галлюцинаций" (деликатный эвфемизм, принятый у разработчиков и пользователей LLM, Large Language Model).

Задаю вопрос ИИ: Были ли найдены на Руси франкские мечи типа К и где они были найдены?

Ответ: Да, мечи типа K по классификации Яна Петерсена – один из самых узнаваемых маркеров франкского влияния – на территории Древней Руси были найдены. Этот тип считается классическим "каролингским" мечом IX века, происходящим из мастерских империи франков.

Спрашиваю далее: Уточни конкретные места находок франкских мечей типа К на Руси.

Ответ: "На территории Руси находки мечей типа К крайне редки и локализованы в ключевых центрах формирования ранней государственности. Если мечи типов H и V исчисляются десятками, то тип K — это "точечные" находки, маркирующие высшую военную элиту IX — начала X веков. Вот конкретные места находок:

Гнёздово (Смоленская область)

Это основной "резервуар" каролингского оружия. Здесь были найдены наиболее сохранившиеся экземпляры и детали:

- Курган Ц-2: Знаменитый меч типа K с пятичастным навершием. Рукоять украшена характерным для франкского стиля плотным геометрическим орнаментом (инкрустация серебряной проволокой).

- Отдельные находки: В Гнёздове зафиксировано как минимум два достоверных экземпляра этого типа, что подчеркивает статус поселения как важнейшего военно-административного узла на пути к Киеву.

2. Юго-Восточное Приладожье (бассейн рек Паша, Оять, Сясь). В этом регионе, тесно связанном со Старой Ладогой, в курганных могильниках (часто приписываемых летописной веси, но с дружинным инвентарем) найдены:

- Деревня Порог (р. Паша): Меч типа K, найденный в богатом захоронении.

- Деревня Заозерье: Также зафиксированы фрагменты рукоятей, стилистически близкие к типу K."

Далее идут Поднепровье (Шестовица), могильник Коровель близ Чернигова и окрестности Новгорода. "На самом Рюриковом Городище целых мечей этого типа в слоях IX века не сохранилось (металл в культурном слое сохраняется хуже, чем в курганах), однако найдены фрагменты деталей ножен и перекрестий, которые по орнаментации и морфологии идентичны франкским образцам типа K. Почему это важно для вашей модели? Находки типа K на Руси — это почти всегда импорт в чистом виде. В отличие от более простых типов, которые позже начали копировать местные мастера, мечи типа K:

Изготовлены из высокоуглеродистой стали (часто с клеймом Ulfberht). Имеют сложную отделку, имитирующую "имперский стиль" Каролингов. Хронологически идеально ложатся в период 850–900 гг., что прямо совпадает с эпохой Рюрика и Олега."

Отличная работа, скажете вы, но это наглядный пример опасности использования ИИ в научной работе. Ибо франкские мечи типа К с пятичастным навершием на Руси найдены не были.

Разгадка

Итак, ИИ утверждает, что "Главная причина – геополитические привилегии Штеттина во время Великой Северной войны (1700–1721 гг.)".

Но и в записях 1691 года, то есть задолго до войны, также отсутствуют сведения о грузе и пошлинах. Сия война тут ни при чем. Настоящую причину Gemini указывает дальше: Вестфальский мир 1648 года, по которому Штеттин отошел к Швеции, недаром записи отнесены к Section Svenske, Pommerske.

По Вестфальскому миру Штеттин стал столицей Шведской Померании, и его суда освобождались от Зундской пошлины и сборов. Что было подтверждено, в частности, Травендальским мирным договором 1700 года. Так что, да простит меня читатель, никакой особой загадки в рейсах галиота "Зеленая липа" нет – таких рейсов были сотни, просто хотелось привлечь внимание к влиянию войны и политики на условия плавания в проливах.

И все же одна загадка осталась: почему во всех записях о Йохане Орлоф указаны тип и название судна? Эти данные крайне редко встречаются в регистрах, а тут во всех рейсах потомка лютичей!