Фьюри запланировал третий бой с Усиком, чтобы 'восстановить справедливость'

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) твердо намерен в третий раз подраться с Александром Усиком (24-0, 15 КО). Цыганский король, как называют британского боксера, не согласен с результатами своих предыдущих поединков против украинца и хочет доказать превосходство.

Видео дня

Об этом в интервью Sky Sports заявил промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела Фьюри. Глава компании Queensberry Promotions анонсировал, что его подопечный планирует вернуться на ринг весной будущего года после того, как в феврале-2025 он объявил об уходе из бокса.

"Мы хотели бы, чтобы это произошло. Это все, что я могу сказать вам на данный момент. Вероятно, Фьюри вернется в начале нового года, в апреле. Нам нужно поговорить. Тайсон чувствует, что хочет попытаться восстановить справедливость в своем противостоянии с Усиком. Именно такой бой он бы и хотел", – сказал Уоррен.

Отметим, что Фьюри перед боем Усика с Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) неожиданно отреагировал на флаг Украины на стадионе "Уэмбли". Также Тайсон называл дату третьего поединка против Александра.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в минувшем году – в мае раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112). После второго поражения Тайсон объявил о завершении карьеры.

Недавно американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) признался, что болел за украинца в противостоянии с британцем. В свою очередь, Усик подтвердил завершение карьеры после того, как проведет еще два боя.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик нокаутировал Даниеля Дюбуа в пятом раунде боя. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Александра своим. В свою очередь, ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) попросил нашего соотечественника больше не драться с британцами.

Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!