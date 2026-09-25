На МКС на полгода полетит канадец украинского происхождения: планирует взять с собой сувенир из Украины. Фото

Уже 1 октября начнется очередная пилотируемая миссия компании SpaceX в рамках программы коммерческих полетов NASA Crew-13, в ходе которой четверо астронавтов отправятся на Международную космическую станцию. Одним из них станет астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик, имеющий украинское происхождение.

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Для него это будет первый космический полет. Об этом сообщили на сайте NASA. Вместе с Кутриком на МКС отправятся астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Делейни, которые будут выполнять обязанности командира и пилота космического корабля соответственно, а также космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников – он, как и канадский астронавт, будет выполнять обязанности специалиста миссии.

Общаясь с медиа, Кутрик рассказал, что на МКС с ним будут старые карманные часы, которые его прадед привез из Украины в Канаду в начале 1900-х годов.

"Это очень важный для меня сувенир, но также и интересная метафора о том, насколько изменился мир благодаря человеческим исследованиям", – сказал астронавт, отметив, что будет держать часы при себе в течение полугодового пребывания в космосе.

Что известно о Джошуа Кутрике

Кутрик родился 21 марта 1982 года в городе Форт-Саскачеван в семье украинских эмигрантов. Его прадед эмигрировал в Канаду из Западной Украины в 1910 году. В семье поддерживали украинскую культуру и традиции. Вырос на ферме на востоке провинции Альберта.

В 2004 году Кутрик получил степень бакалавра в области машиностроения в Королевском военном колледже Канады. Он также получил степень магистра космических исследований в Университете аэронавтики Эмбри-Риддл во Флориде (2009), степень магистра в области летных испытаний в Авиационном университете Воздушных сил США в Алабаме (2012) и степень магистра в области оборонных исследований в Королевском военном колледже Канады (2014).

В 2000 году поступил на службу в Вооруженные силы Канады. Работал пилотом-испытателем на авиабазе Колд-Лейк (провинция Альберта), где возглавлял подразделение, отвечавшее за оперативные полевые испытания истребителей. В 2007-2011 годах служил пилотом истребителя CF-18 в 425-й тактической истребительной эскадрилье в городе Баготвилл, Квебек.

Участвовал в боевых миссиях НАТО, в частности в Афганистане и Ливии. В 2015 году присоединился к Канадской космической программе. 1 июля 2017 года Джошуа Кутрик вместе с Дженнифер Сэйди были зачислены в канадский корпус астронавтов – их отобрали из более чем 3700 претендентов.

Подробности миссии

По прибытии в орбитальную лабораторию члены экипажа Crew-13 станут участниками 75-й экспедиции на космической станции.

Во время пребывания на МКС в течение шести месяцев экипаж Crew-13 проведет ряд научных экспериментов. В частности, астронавты будут изучать влияние космических полётов на кровообращение и свертываемость крови, будут исследовать стволовые клетки для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнью Паркинсона, а также выращивать растения для будущих миссий.

"Экипаж проведет научные исследования и технологические демонстрации, чтобы помочь подготовить людей к будущим миссиям по освоению Луны и Марса, а также принести пользу жителям Земли", – заявили в NASA.

Как сообщал OBOZ.UA, исследование на Международной космической станции показало, что длительное пребывание в космосе или на планетах с низкой гравитацией может нанести серьезный вред мышцам. Ученые изучали влияние различных уровней гравитации на мышей и выявили критические пороги, необходимые для сохранения мышечной массы. Это открытие ставит под сомнение готовность человека к длительному полету на Марс.

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