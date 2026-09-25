Путин заявил, что Россия не готовится к нападению на Европу: об Украине когда-то говорил то же самое

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы не готовится ни к каким боевым действиям с Европой. Он утверждает, что оснований для этого нет. Однако такие заявления для главы РФ являются типичными – в 2013-м он говорил, что не будет вводить войска в Украину, а в 2019-м – что "Россия ни на кого не собирается нападать".

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Теперь диктатор снова утверждает, что у россиян якобы нет планов по обострению ситуации с Европой. Об этом он сказал росмедиа в пятницу, 25 сентября.

"Я хочу еще раз подчеркнуть: мы не готовимся к каким бы то ни было военным действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное, нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой", – заявил Путин.

По его словам, со стороны европейских стран сейчас происходит "безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация".

"Все говорят, многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации, и поэтому должны сами готовиться к военным действиям, к войне с Россией", – выдал диктатор.

Он даже придумал "объяснение", зачем в определенных "агрессивно настроенных" кругах "нагнетают ситуацию".

"Они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед", – заявил лидер страны-агрессора.

"А для того, чтобы вкладывать и дальше деньги в эту абсолютно агрессивную политику и объяснить своим гражданам, почему они это делают, они пытаются обмануть граждан европейских стран тезисом о том, что Россия сама якобы собирается на кого-то нападать", – добавил он.

Путин продолжает повторяться

Мы уже писали о том, как 19 декабря 2013 года Владимир Путин заявил, что он якобы не собирается вводить войска в Украину. Тогда подобное предположение диктатор назвал "полной ерундой".

"Нам небезразлично положение наших соотечественников, но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может. И если мы действительно говорим, что это братский народ и братская страна, то мы и должны поступить как близкие родственники и поддержать украинский народ в сложной ситуации", – выдал глава РФ.

Тогда он также напомнил о том, что в Крыму на основе договора между Россией и Украиной дислоцируется российский Черноморский флот.

Вскоре после этого, в конце февраля 2014 года, Россия начала аннексию украинского Крыма, перебросив туда свои войска без распознавательных знаков, которые стали широко известны как "зеленые человечки" и "вежливые люди". А сразу после оккупации полуострова РФ начала войну на Донбассе.

Похожим образом в 2019 году на инвестиционном форуме "Россия зовет" Путин отвечал на вопрос о возможном нападении на Украину.

"Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Сколько в Евросоюзе и НАТО жителей? Каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий. Российская угроза это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда по борьбе с Россией", – говорил он.

В 2024 году диктатор заявлял об отсутствии у России намерений нападать на страны НАТО, тоже называя такие опасения "бредом".

"Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий... Вы смотрите потенциал НАТО, смотрите потенциал России", – утверждал тогда Путин, добавив, что у России "нет имперских амбиций".

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может готовить масштабные действия в 2026 году. Польская сторона получает соответствующую информацию из многих источников, однако не раскрывает их.

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что, нацеливая свои дроны на европейские страны, Российская Федерация "прощупывает" реакцию НАТО. В последнее время количество таких инцидентов значительно возросло: в августе над Молдовой пролетело больше беспилотников, чем за весь 2025 год.

Мы писали о том, что в последнее время Россия увеличила количество диверсий и провокаций в Европе. На этом фоне в НАТО активизируют обмен разведданными, а руководство Альянса уверяет, что сможет справиться с любой угрозой.

Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич. Он также предостерег Москву от нападения на страны НАТО, отметив, что России "лучше этого не делать".

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