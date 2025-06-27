'Рад за Усика! Болел за него': Уайлдер сделал признание об украинце и вызвал его на бой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) признался, что обрадовался победам Александра Усика (23-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Американец отметил, что наш соотечественник обладает невероятными умениями, доказав это в поединках против британца.

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Об этом Уайлдер заявил в интервью Ring Magazine. Деонтей, который дважды проиграл Фьюри в трех противостояниях (один бой завершился вничью – ред.), также выразил готовность подраться с Усиком в следующем году, напомнив, что украинец выражал заинтересованность в поединке.

"Я болел за Усика в боях с Фьюри. Я знал его возможности и насколько его класс высокий. Я говорил перед первым боем, что Усик победит, опираясь на свой стиль. После того, как он победил его в первый раз, я знал, что во второй раз будет легче. Рад за Усика. Если Усик все еще будет в боксе, когда придет время, я бы хотел с ним подраться. Я думаю, это было бы потрясающе. Я подерусь с ним, если он будет готов", – сказал Уайлдер.

Напомним, что Усик через три недели вернется на ринг поединком против британца Даниеля Дюбуа, которого он уже побеждал два года назад.

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Как сообщал OBOZ.UA, Даниель Дюбуа пообещал победить Александра Усика и завершить карьеру украинского суперчемпиона.

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