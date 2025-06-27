"Рад за Усика! Болел за него": Уайлдер сделал признание об украинце и вызвал его на бой
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) признался, что обрадовался победам Александра Усика (23-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Американец отметил, что наш соотечественник обладает невероятными умениями, доказав это в поединках против британца.
Об этом Уайлдер заявил в интервью Ring Magazine. Деонтей, который дважды проиграл Фьюри в трех противостояниях (один бой завершился вничью – ред.), также выразил готовность подраться с Усиком в следующем году, напомнив, что украинец выражал заинтересованность в поединке.
"Я болел за Усика в боях с Фьюри. Я знал его возможности и насколько его класс высокий. Я говорил перед первым боем, что Усик победит, опираясь на свой стиль. После того, как он победил его в первый раз, я знал, что во второй раз будет легче. Рад за Усика. Если Усик все еще будет в боксе, когда придет время, я бы хотел с ним подраться. Я думаю, это было бы потрясающе. Я подерусь с ним, если он будет готов", – сказал Уайлдер.
Напомним, что Усик через три недели вернется на ринг поединком против британца Даниеля Дюбуа, которого он уже побеждал два года назад.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Даниель Дюбуа пообещал победить Александра Усика и завершить карьеру украинского суперчемпиона.
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