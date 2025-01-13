Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) принял решение завершить свои выступления на профессиональном ринге. Цыганский король, как называют британца, поблагодарил всех болельщиков за поддержку за все время его 16-летней карьеры.

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Об этом он объявил в видеообращении на своей странице в социальной сети Instagram. Фьюри добавил, что получал удовольствие от каждого мгновения боксерской карьеры.

"Привет всем, я собираюсь сделать короткое и прозрачное заявление. Я хотел бы объявить о своем уходе из бокса. Это было потрясающе. Я наслаждался каждой минутой. Да благословит всех Бог, увидимся по ту сторону ринга. Вперед!" – сказал Фьюри.

Важно отметить, что Тайсон уже дважды объявлял о завершении карьеры. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

Уроженец Уотфорда начал свою карьеру в 2008 году. Мировая известность к британцу пришла после боя с Кличко-младшим, у которого он отобрал чемпионские пояса единогласным решением судей.

После победы над украинцем у Фьюри начались психологические проблемы. Он злоупотреблял алкоголем и принимал наркотики. Цыганский король был лишен титулов и дисквалифицирован.

В 2018-м Тайсон сумел вернуться и выдал роскошную трилогию с Деонтеем Уайлдером (43-4-1, 42 КО), в которой дважды нокаутировал американца. В минувшем году британец потерпел два поражения от Александра Усика (23-0, 14 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше.

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