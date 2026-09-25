Швейцария проведет референдум по ужесточению нейтралитета: как это повлияет на санкции против России

В воскресенье, 27 сентября, в Швейцарии состоится референдум по закреплению в Конституции более строгого определения многовекового нейтралитета страны. В случае одобрения инициативы Берн фактически лишится возможности вводить санкции против России без соответствующего решения Совета Безопасности ООН, где Москва обладает правом вето, а также будет ограничен в военном сотрудничестве с НАТО.

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Об этом пишет Politico, которое пообщалось со швейцарскими депутатами и экспертами с обеих сторон дискуссии. Издание отмечает, что голосование касается не только формального статуса Швейцарии, но и того, насколько нейтральной может оставаться страна в условиях войны России против Украины и изменений в европейской системе безопасности.

Что изменит усиление нейтралитета

В случае победы сторонников инициативы Швейцария не сможет самостоятельно вводить санкции против России, если их не одобрит Совет Безопасности ООН. Это существенное ограничение, поскольку Россия как постоянный член Совбеза имеет право вето.

Также Берн не сможет сотрудничать в военной сфере с такими альянсами, как НАТО, если сама Швейцария не подвергнется нападению или не столкнется с непосредственной угрозой.

"Это не голосование против нейтралитета – нейтралитет пользуется значительной поддержкой. Речь идет о том, что именно означает нейтралитет", – пояснил Фабио Вассерфаллен, профессор европейской политики Бернского университета и социолог исследовательской компании LeeWas.

В настоящее время постоянный нейтралитет Швейцарии признан международным правом, но у правительства есть определенное пространство для определения того, как именно его применять. Страна не может участвовать в войнах между государствами или оказывать военную поддержку сторонам конфликта, однако Берн может самостоятельно решать вопросы экономических санкций и сотрудничества с военными альянсами без вступления в них.

"В настоящее время правительство имеет определенное пространство для маневра и пользуется им. Вопрос этого референдума заключается в том, считают ли люди это правильным, должны ли существовать более жесткие ограничения для нейтралитета", – отметил Вассерфаллен.

Российское вторжение изменило подход Швейцарии к нейтралитету

После начала полномасштабного вторжения России в Украину эта гибкость оказалась под давлением. С февраля 2022 года Швейцария в значительной степени присоединялась к санкциям ЕС против Москвы, что вызвало сопротивление сторонников более жесткого толкования нейтралитета.

Именно в ответ на это и была запущена нынешняя инициатива. Ее выдвинула национально-консервативная организация Pro Schweiz, тесно связанная с правой Швейцарской народной партией (SVP), а одним из главных движущих сил кампании стал миллиардер и бывший член Федерального совета Кристоф Блохер.

Швейцарское правительство выступает против инициативы, как и все основные политические партии страны, за исключением SVP.

"Инициатива рискует превратить нейтралитет в изоляцию, а изоляция в современном мире – не очень хорошая стратегия безопасности", – заявила депутат от "Зеленых либералов" Корина Гредиг.

По данным опроса, проведенного в этом месяце, почти две трети избирателей выступают против усиления нейтралитета.

Швейцария уже усиливает сотрудничество с Западом

Корни швейцарского нейтралитета часто связывают с поражением Швейцарской конфедерации в битве при Мариньяно в 1515 году. Другие европейские государства официально признали его в 1815 году, а в Конституции страны этот принцип был закреплен в 1848 году.

В то же время историки отмечают, что нейтралитет никогда не был абсолютно неизменным. Швейцария, в частности, участвовала в экономических санкциях против Ирака в 1990 году и присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира" в 1996 году.

Полномасштабное вторжение России в Украину и усиление российской гибридной деятельности в Европе заставили Берн пересмотреть собственные подходы к вопросам безопасности. Швейцария увеличивает военные расходы, укрепляет оборону и расширяет сотрудничество с европейскими партнерами.

В новой стратегии безопасности страны, обнародованной в начале сентября, ситуацию в Европе назвали "резко ухудшившейся". Документ предусматривает, в частности, закупку дальнобойных ракет и беспилотников.

С 2025 года Швейцария участвует в отдельных проектах в рамках оборонной программы ЕС PESCO. В то же время страна углубляет давнее партнерство с НАТО — посредством политического диалога и повышения способности швейцарской армии взаимодействовать с силами стран Альянса, в частности в сферах авиации, связи, космоса и устойчивости. При этом Швейцария остается вне НАТО.

Сторонники инициативы опасаются потери статуса нейтрального государства

Сторонники укрепления нейтралитета считают, что Швейцария уже зашла слишком далеко в сближении с Западом, а санкции против России подорвали ее традиционную позицию.

"Имидж Швейцарии как нейтрального государства был испорчен. Мы присоединились к одному из блоков, мы последовали за Европой", — заявил врач Самуэль Соммаруга, возглавляющий Комитет за международную Женеву и её нейтралитет.

По его словам, Швейцария может многое потерять из-за отказа от традиционного подхода. По его мнению, нейтральный статус позволяет стране играть посредническую роль и в то же время способствует экономической стабильности и привлечению капитала.

Соммаруга также считает, что нейтралитет может защитить Швейцарию в случае более широкого военного конфликта между странами НАТО и Россией, поскольку страна сможет оставаться каналом для диалога.

Правительство Швейцарии придерживается противоположной позиции: там считают, что превращение нейтралитета в жесткое конституционное правило ограничит возможности страны именно в тот момент, когда ее обстановка в сфере безопасности становится все более опасной.

После референдума швейцарцев ждет еще одно голосование

Даже если сентябрьскую инициативу не поддержат, вопрос о нейтралитете для Швейцарии не исчезнет. В ноябре граждане страны будут голосовать по правилам экспорта вооружений – в частности, стоит ли разрешить поставки оружия в определенную группу из 25 преимущественно западных стран, даже если они на момент экспорта участвуют в вооруженном конфликте.

В случае одобрения этого предложения Швейцария еще больше сблизится с западными государствами, а ее оборонная промышленность может получить дополнительные возможности для экспорта.

В то же время сама нынешняя инициатива о нейтралитете имеет неопределенную политическую перспективу: по данным свежего опроса, большинство избирателей пока выступает против ее принятия.

Как сообщал OBOZ.UA, Швейцария приняла новую стратегию безопасности на фоне войны РФ против Украины. В центре внимания — противодействие наиболее вероятным вызовам: гибридным и дистанционным атакам, а также организованной преступности.

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