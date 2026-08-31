Зеленский ввел планы устойчивости регионов и строго предупредил Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об осуществлении комплексных планов обеспечения устойчивости отдельных регионов и одобрил план Киева. Документ предусматривает персональную ответственность должностных лиц за невыполнение определенных мер, а мэра столицы Виталия Кличко отдельно предупредили о личной ответственности за подготовку и стабильное прохождение отопительного сезона 2026/2027 годов.

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Соответствующий указ № 838/2026 опубликован на сайте президента Украины. Согласно документу, контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Клименко.

Кличко предупредили об ответственности

В документе отдельно подчеркивается ответственность должностных лиц областных и Киевской городской государственных и военных администраций, городских голов, а также руководителей предприятий, учреждений и организаций. Их предупредили о личной ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение мер, предусмотренных комплексными планами устойчивости.

Для Киева СНБО одобрил отдельный Комплексный план устойчивости территориальной общины. Кличко вместе с Киевским городским советом и другими ответственными органами поручено обеспечить его безусловное и своевременное выполнение.

Отдельно в решении указано: "Обратить внимание Киевского городского головы на персональную ответственность за подготовку и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2026/2027 года в г. Киеве".

Что должны сделать регионы

Требования касаются не только столицы. В течение месяца во всех областях Украины должны провести командно-штабные учения по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации во время отопительного сезона.

К началу зимы регионы также должны на 20% увеличить резервное энергоснабжение объектов жизнеобеспечения в соответствии с показателями, определенными их планами устойчивости. Речь идет, в частности, о системах тепло- и водоснабжения.

Органам местного самоуправления поручено обеспечить фактически имеющийся запас топлива как минимум на две недели. В первую очередь он должен быть предназначен для стабильной работы критически важных объектов.

Отдельно предусмотрена подготовка многоквартирных домов к возможным перебоям с электроснабжением. Местные власти должны принять меры по обустройству систем автономного резервного энергоснабжения, чтобы обеспечить работу основных систем жизнеобеспечения.

Защита критической инфраструктуры

Предприятия, производящие тепло и электроэнергию, должны до начала отопительного сезона обеспечить защиту критически важных элементов своих объектов. Также они должны создать резерв оборудования, комплектующих и материалов для проведения оперативных ремонтов в течение зимы.

Кроме того, правительство должно обеспечить внесение объектов из комплексных планов устойчивости в Реестр объектов критической инфраструктуры после их категоризации. Предусмотрены также меры по восстановлению подвижного состава "Укрзализныци", обеспечению необходимых запасов топлива и оборудования, а также разработке мер по защите критически важных объектов с использованием инженерных решений.

Кабинету Министров также поручено актуализировать комплексные планы устойчивости с учетом реальных возможностей выполнить предусмотренные меры до начала отопительного сезона. Правительство должно искать дополнительные источники финансирования таких мероприятий, в частности за счет международных партнеров.

Напомним, 5 августа мэр Киева Виталий Кличко доложил на заседании Совета национальной безопасности и обороны о восстановлении и строительстве объектов в рамках Плана устойчивости столицы. После пересмотра приоритетов и детализации проектов его общую стоимость сократили с 67 до 37 млрд гривен.

Как писал OBOZ.UA, 5 августа Владимир Зеленский заявил об отставании части городов и регионов от выполнения планов устойчивости. Президент подчеркнул необходимость выполнить поставленные задачи до начала отопительного сезона и усилить защиту критически важной инфраструктуры.