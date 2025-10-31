'Фьюри возвращается. Драться с Усиком': в Британии обнародовали данные о камбэке Тайсона

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) действительно готовится к возобновлению карьеры. Цыганский король, как называют британца, намерен вернуться на ринг в ближайшее время ради поединка против украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Об этом в интервью YouTube-каналу издания Sun Sport рассказал легендарный британец Дерек Чисора. 41-летний ветеран, у которого хорошие отношения и с Фьюри, и с Усиком, отметил, что поддерживает общение с Тайсоном и знает о его планах вернуться в спорт.

"Я был в Монако с Тайсоном. Могу сказать, что Тайсон Фьюри возвращается. Цыганский король возвращается. Он хочет драться с Усиком. Он возвращается, так что не волнуйтесь по этому поводу", – поделился инсайдом Чисора.

Ранее Фьюри потребовал боя с Усиком для своего возвращения в бокс. В команде украинского абсолютного чемпиона категорично ответили на эту информацию.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

Ранее британец объявил дату третьего поединка против Усика. Перед этим он назвал бой с Александром единственным, ради которого он готов вновь вернуться на ринг. По словам Тайсона, его в буквальном смысле обокрали в реванше с украинцем в декабре минувшего года.

Отметим, что недавно Усик заявил о желании провести в боксе еще как минимум три года. Он также определился со своим следующим соперником.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что Александр Усик уже ведет переговоры о следующем бое после сенсационных результатов в супертяжелом весе.

