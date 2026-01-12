'Это должен быть документ исторического уровня': Зеленский поручил финализировать работу над гарантиями безопасности для Украины от США

Президент Владимир Зеленский поручил финализировать и передать для рассмотрения на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности Украины от Соединенных Штатов Америки. Это произошло 12 января во время совещания с украинской переговорной группой.

Глава государства сообщил, что заслушал доклады об общении с представителями Вашингтона. "Обсудили график на следующие две недели – по встречам, подготовке документов и по возможному подписанию", – рассказал Зеленский в Telegram.

Когда именно условия гарантий безопасности будут полностью готовыми, президент не уточнил. "Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас", – заявил он.

Послевоенное восстановление Украины

Также президент обсудил другие документы – по восстановлению и экономическому развитию нашей страны. Премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, министр экономики Алексей Соболев получили поручение обеспечить полное сопровождение и экспертизу будущих соглашений: двусторонних (Украина – США) и трехсторонних (Украина – Европа – Америка).

"Определили необходимые параметры для механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от наших партнеров", – добавил Зеленский.

Ожидается ответ Москвы

Глава государства отметил, что американская сторона находится в коммуникации с РФ "относительно базовой политической рамки для окончания войны".

"Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях. Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и в дальнейшем усиливаться. Видим правильную тактику и в отношении танкеров теневого флота, и в отношении финансовых схем, которые помогают маргинальным режимам из других частей мира обходить введенные против них санкции. Аналогичные практики надо расширять и на Россию – если там выберут войну, ответом мира должно стать максимальное ограничение российских экспортных доходов", – подчеркнул президент.

Как писал OBOZ.UA, Украина надеется, что в случае повторной агрессии со стороны РФ партнеры придут на помощь и дадут достойный отпор врагу. Но пока что лидеры стран Европы не предоставили четкого согласия, поэтому Киев прежде всего должен полагаться на собственную армию. Именно она является гарантией номер один, заявлял ранее Владимир Зеленский

