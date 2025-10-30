Либо бой, либо лишение чемпионства. Усику официально поставили ультиматум и назвали соперника

Переговоры о поединке Александра Усика (24-0, 15 КО) с Фабиo Уордли (20-0-1, 19 KO) официально стартовали, пишет boxingscene.com. Усик обязан защитить титул WBO против этого претендента, и если соглашение не будет достигнуто, дело перейдёт к промоутерским торгам.

Видео дня

По итогам торгов победитель определит место и дату боя, после чего Усик либо подпишет контракт и бой состоится, либо откажется — в этом случае Фабиo получит титул.

"На данный момент ситуация такова: Усик обязан защитить свой титул WBO против Фабио, мы ведём переговоры. Если мы не придём к соглашению, будут объявлены промоутерские торги: кто выиграет торги, тот и определит место и дату, затем мистер Усик либо подпишет контракт, либо нет; если подпишет — будет бой, если нет — Фабио станет чемпионом и будет драться с кем-то ещё", — заявил Фрэнк Уоррен (Queensberry Promotions).

По словам Уоррена, дальнейшая судьба поединка зависит от исхода переговоров между промоутерскими лагерями; в случае их провала организуют торги по распределению прав на бой.

Фабио Уордли заработал право претендовать после впечатляющей победы: он нокаутировал Джозефа Паркера в 11-м раунде, что вывело британца в верхнюю часть списка претендентов.

Уордли тренируется под руководством Бена Дэвисона.

Александр Усик в последний раз защищал титул в июле, одержав досрочную победу над Даниэлем Дюбуа. На профессиональном счету Усика 24 победы без поражений (15 КО); он становился объединённым чемпионом как в крузервейте, так и в тяжёлом весе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!