Бой Усик – Фьюри 3: в команде украинского абсолютного чемпиона сделали категоричное заявление

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) не собирается в третий раз выходит на ринг против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Наш соотечественник нацелен на то, чтобы подраться с победителем дуэли между Джозефом Паркером (36-3, 23 КО) и Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО).

Об этом в комментарии изданию The Ring заявил директор команды украинского боксера Сергей Лапин. По его словам, 38-летний уроженец Симферополя уже доказал свое превосходство над Цыганским королем, как называют Фьюри, двумя победами в минувшем году.

"Теоретически третий бой с Фьюри – это интересная опция. Но для кого? Если фанаты бокса действительно поддерживают это, то, возможно, это произойдет. Но, честно говоря, по моему мнению, эта глава закрыта", – сказал Лапин.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

Ранее британец объявил дату третьего поединка против Усика. Перед этим он назвал бой с Александром единственным, ради которого он готов вновь вернуться на ринг. По словам Тайсона, его в буквальном смысле обокрали в реванше с украинцем в декабре минувшего года.

Отметим, что недавно Усик заявил о желании провести в боксе еще как минимум три года. Он также определился со своим следующим соперником.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

