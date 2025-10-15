'Постоянно говорит': Фьюри, дважды проигравший Усику, возобновит карьеру и требует 'именно этого боя'

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) твердо намерен вернуться на профессиональный ринг. Цыганский король, как называют британца, завершил карьеру после поражения в реванше Александру Усику (24-0, 15 КО) в декабре минувшего года, нацелен на третий бой с украинцем.

Об этом сообщил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен в интервью Sky Sports. По словам главы компании Queensberry Promotions, который ведет дела боксера из Моркама, его клиент постоянно говорит о желании возобновить карьеру ради трилогии с нашим соотечественником.

"Он дал мне понять, и, к тому же, я знаю это от многих людей, что хочет продолжать боксировать. Так что посмотрим. Бой, которого он действительно хочет, – это снова встретиться с мистером Усиком, он действительно этого хочет. У них были отличные бои, очень близкие, которые стоило посмотреть. Я бы посмотрел их поединок раз. Это именно тот бой, которого он хочет. Именно об этом он постоянно говорит", – сказал Уоррен.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в минувшем году – в мае раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

Ранее британец объявил дату третьего поединка против Усика. Перед этим он назвал бой с Александром единственным, ради которого он готов вновь вернуться на ринг. По словам Тайсона, его в буквальном смысле обокрали в реванше с украинцем в декабре минувшего года.

Менеджер боксера Спенсер Браун заявлял, что звезда супертяжелого веса проведет "разминочный бой" перед трилогией с Усиком.

