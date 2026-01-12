Свет будут отключать в каждой области: украинцев предупредили о новых ограничениях 13 декабря

Во вторник, 13 января, во всех регионах Украины для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения также распространяются на бизнес и промышленные предприятия.

Время и продолжительность отключений будут отличаться в зависимости от области и будут определяться отдельными региональными графиками, пояснили в компании "Укрэнерго". О введении отключений сообщили вечером 12 января.

Необходимость введения графиков связана с повреждением энергообъектов в результате последних российских ракетно-дронных атак. Из-за этого энергосистема работает с ограниченными возможностями, и для сохранения ее стабильности применяются временные меры.

В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться достаточно быстро. Поэтому графики отключений могут корректироваться в зависимости от баланса производства и потребления электроэнергии. Потребителям советуют:

проверять актуальную информацию на официальных сайтах и страницах своих областных энергоснабжающих компаний ;

; не ориентироваться только на предыдущие графики.

Энергетики также призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию после появления света. Это означает избегать одновременного включения большого количества электроприборов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на систему. Такие действия помогают уменьшить риск новых аварий и способствуют более стабильной работе энергосети.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Проверить свою группу и соответствующий график отключений можно ниже.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, на Украину надвигается ухудшение погодных условий, что неотрывно связано с ростом потребления электроэнергии. Чтобы сохранить баланс в энергосистеме, надо соблюдать правила экономного потребления.

