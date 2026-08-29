На какой срок дают бронь от мобилизации и что следует знать: объяснение

Вопрос бронирования военнообязанных сотрудников остается одним из наиболее актуальных для украинского бизнеса и работников. Порядок этой процедуры регламентируется статьей 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также постановлением Кабинета Министров № 76.

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Именно эти нормативно-правовые документы регламентируют, кто имеет право на отсрочку, на какой срок она предоставляется и почему работник не может оформить бронь самостоятельно. OBOZ.UA рассказал о ключевых аспектах брони от мобилизации.

Кто подлежит бронированию

Оформить отсрочку от призыва можно только для сотрудников предприятий, учреждений и организаций, которые официально признаны критически важными. Это касается предприятий, обеспечивающих потребности Вооруженных сил Украины и других военных формирований; стабильное функционирование экономики и жизнедеятельность населения.

Кто и как оформляет документы

Военнообязанный гражданин не может самостоятельно подать заявку на бронирование. Вся процедура полностью находится в зоне ответственности работодателя.

Руководитель критически важного предприятия (или уполномоченное им лицо) принимает решение о необходимости бронирования конкретного сотрудника. Работодатель формирует и подает необходимую информацию через портал "Дія".

Таким образом, возможность получения брони напрямую зависит от двух факторов: обладает ли компания статусом критически важной и внесет ли руководство сотрудника в списки на отсрочку.

На какой срок предоставляется бронь

Для работников критически важных предприятий отсрочка от мобилизации предоставляется на срок до 12 месяцев.

По истечении этого периода бронирование не продлевается автоматически. Если сотрудник продолжает соответствовать всем установленным требованиям, работодателю необходимо пройти процедуру повторно.

Напомним, по состоянию на конец августа 2026 в Украине пока не рассматривается вопрос о снижении максимального мобилизационного возраста. Пока что будет продолжаться призыва на службу военнообязанных мужчин возрастом до 60 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовят изменения в системе мобилизации, которые могут касаться призывного возраста. Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в настоящее время ведутся соответствующие обсуждения, но не уточнил, речь идет о повышении или о снижении возрастного порога.

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