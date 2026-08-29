Ждать ли жары в Украине в воскресенье: синоптики дали прогноз. Карта

В воскресенье, 30 августа, в Украине сохранится комфортная летняя погода без сильной жары. В большинстве регионов страны температура воздуха будет умеренной и не превысит отметку в +30 градусов.

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Однако в некоторых областях возможны небольшие дожди. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха будет по регионам

В западных областях столбики термометров покажут +14...+18, а днем воздуха прогреется до +23...+26. В Ужгороде и Закарпатской области будет еще теплее – до +27...+29. В Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях возможны кратковременные дожди.

На севере Украины ночью ожидается +16...+19, днем до +25 градусов. В Киеве и Чернигове прогнозируется облачная погода, местами возможен небольшой дождь.

В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кропивницкой областях днем температура составит +22...+27, ночью до +19 градусов. Местами в центральной части страны вероятны небольшие осадки.

На востоке страны день будет солнечным и сухим. Ночью будет прохладно – +14...+17, а днем воздух прогреется до +27 градусов.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму днем ожидается от +23 до +29 градусов. В Одесской области возможна переменная облачность, а на остальной территории юга будет преобладать ясная и солнечная погода.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что, по данным климатологов, начало сентября в Украине может быть тёплым и напоминать летнюю погоду. В то же время в течение месяца через территорию страны будут проходить атмосферные фронты, которые могут вызывать ливни, грозы и похолодания.

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