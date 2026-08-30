Итак, кипиш ("жесткие заявления") поднялся лишь после того, как снова погибли десятки людей (пока что говорят о 37).

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Далее текст на языке оригинала.

А що – раніше ніхто-ніхто не знав, що величезні запаси боєприпасів зберігаються поблизу пансіонату для літніх людей та інвалідів???

І навіщо тоді взагалі потрібні ті, хто мав знати та/або контролювати, але не знав і не контролював?

Тож цікаво буде порівняти кінцеву кількість засуджених за злочинну недбалість із кількістю тих, хто не міг не знати просто вже за своєю посадою!

І хоча б десятьох за це буде засуджено до позбавлення волі на достатньо довгий термін?

Чи все обійдеться тим, що реально покарані за, як виявилось, системний злочин (згадайте не тільки нещодавне Вишневе з теж вторинною детонацією, але й усілякі виставки чи нагородження!) будуть 5-6 цапів-відбувайлів?

Або взагалі 3-4?

До речі, якщо мати на увазі російську, м’яко кажучи, специфіку, то не можна виключати й навіть такого, на перший погляд, напівфантастичного варіанту, що ціллю була саме соціальна установа, як вже не раз було, а випадково влучили ще й у склад боєприпасів!

В будь-якому випадку – як зручно для ворога, коли все поруч!

І до першого реального масштабного покарання саме так буде й надалі!

Адже зараз теж "ніхто не знає" і про ТЦК ("законні цілі") в житлових будинках та/або поруч зі школами, куди регулярно вранці прибуває автобус, щоб забрати дітей до тієї школи, що в метро,

як ніхто не знає й того, а навіщо тоді взагалі це робиться, якщо можна вранці вдарити по школі, де в певний час завжди скупчення дітей

(або по такому регулярному автобусові),

ще й принагідно – по ТЦК!

Ніхто не знає й про військові шпиталі (знову – "законні цілі"), що розташовані безпосередньо в звичайних [дитячих] лікарнях – на інших поверхах!

Ніхто нічого не знає й не знатиме, доки хтось МАСОВО не сяде…