"Россия пытается истощить Украину реактивными дронами": Зеленский поставил новую задачу силам ПВО. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская тактика применения реактивных дронов направлена на изнурение Украины. В то же время перехватить такие БПЛА – задача довольно непростая.

Видео дня

Об этом он сообщил в своём вечернем видеообращении. По его словам, только за эти четыре дня было зафиксировано почти полторы тысячи дронов всех типов, из них реактивных – около восьмисот.

Российский террор с помощью реактивных дронов

По его словам, сегодня были доклады украинских войск о защите неба.

"Сейчас тактика россиян – на изнурение Украины, на изнурение украинцев, прежде всего именно наших людей. Постоянные атаки дронов — много реактивных "шахедов". И значительную часть наши воины сбивают", – сказал он.

Президент заявил, что сейчас от реактивных дронов защищает в основном боевая авиация. Работа над производством реактивных дронов продолжается, и уже есть определенные результаты.

"Четыре компании изготовили соответствующие дроны-перехватчики, у одной компании техника получилась наиболее удачной. Сейчас и Министерство обороны, и военные должны приложить все усилия, чтобы у нас было как можно больше возможностей сбивать каждый из типов российских дронов", – сказал он и заявил, что осенью необходимо довести уровень сбиваемости выше 90%.

Переговоры с США

Кроме того, Зеленский добавил, что готовятся новые переговоры с делегатами от президента США Дональда Трампа.

"Завтра будет больше подробностей. Мы делаем все, чтобы война не оставалась единственным вариантом дальнейшего развития событий. Важно, что Америка разделяет многие наши взгляды на ситуацию – на ситуацию на фронте, на ситуацию с ударами. Нужно быть активными, и именно так, активно мы и работаем – без выходных", – сказал он.

Инцидент в Бучанском районе

Также глава государства прокомментировал ситуацию в Бучанском районе Киевской области.

"Таких мест там точно не должно было быть. Ведется расследование всех обстоятельств. Все детали должны быть выяснены и будут. Я рассчитываю, что правоохранители представят обществу соответствующую информацию. Важно, чтобы как можно быстрее были реализованы решения правительства и местных властей по оказанию помощи нашим людям. Завтра – важный день. Завтра должен быть представлен соответствующий отчет", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский констатировал, что российские оккупанты круглосуточно терроризируют украинцев обстрелами. В результате атак фиксируются попадания в жилые дома и гражданскую инфраструктуру. По словам главы государства, на каждый российский удар и преступление Украина "ищет справедливые ответы".

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 16:00 субботы, 29 августа, возле села Мила до сих пор слышались взрывы после российской атаки по складам с боеприпасами накануне. Большинство зданий в населенном пункте были повреждены.

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