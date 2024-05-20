'Это просто вау!' Российский экс-чемпион рассказал, благодаря чем Усик побил Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Сергей Ковалев (35-5-1, 29 КО) назвал закономерной победу Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в поединке 18 мая. 41-летний россиянин отметил, что украинец просто измотал своего соперника во второй половине боя.

Такое мнение Ковалев, который проиграл свой бой в андеркарте Усик – ФЬюри, выразил в интервью YouTube-каналу Title Sports Network. Крашер, как называют уроженца Копейска, добавил, что с нетерпением ждет реванш Александра и Тайсона, а также похвалил судей.

"Это просто вау! Шикарный бой. Усик был великолепен. Очень интенсивный темп. Усик дышит, как рыба. Я знаю, что он может продержаться без воздуха четыре минуты. Благодаря темпу и интенсивности Усик сломал Фьюри. Первую часть боя выиграл Фьюри, но потом лучше был Усик. Александр проделал отличную работу. Могла ли быть ничья? Я знаю, что судьи могли это сделать ради реванша. Но все случилось так, как и должно было быть. Реванш будет не менее интересным", – сказал Ковалев.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. После поединка британец назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

В то же время решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону в девятом раунде вызвало критику со стороны экспертов. Усик сразу после поединка был госпитализирован. Промоутер Александр Красюк рассказал детали травмы нашего боксера.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника. А в России триумф украинца назвали победой "всего славянского народа".

Стало известно, Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира до начала лета. Это решение привело в бешенство британца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем. В Англии заговорили о том, что Цыганский король завершит карьеру после поражения.

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