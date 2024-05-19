Ломаченко тремя словами отреагировал на бой Усика

Чемпион мира IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) восхитился работой своего друга и кума Александра Усика (22-0, 14 КО) в бою против экс-чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). У себя в социальных сетях Василий кратко прокомментировал результат боя за абсолютное чемпионство.

"Лучший из лучших", – написал на английском Василий, добавив затем по русски: "Лучший, вот это моментище. Слава Тебе Господи, Слава Тебе! Мир всем".

Как сообщал OBOZ.UA, битва Усик – Фьюри прошла дистанцию в 12 раундов и завершилась раздельным решением судей. Наш соотечественник стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

В тот момент, когда ринг-анонсер Майкл Баффер, объявляя победителя, на английском выкрикнул "From Ukaine!" ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

До украинского бойца только Наоя Инуе и Теренс Кроуфорд становились абсолютными чемпионами в двух дивизионах.

Позже Усик показал, как выглядит его лицо после 111 пропущенных ударов в голову от Фьюри. На пресс-конференцию Саша пришел с опозданием из-за посещения врача.

Отметим, что гимн Украины собрал овации зала в Эр-Рияде. Зрители на трибунах Kingdom Arena в Эр-Рияде восторженно аплодировали и Александру и нашей стране.

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