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Есть только три варианта: Усику выдвинули новый ультиматум

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,0 т.
Есть только три варианта: Усику выдвинули новый ультиматум

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) должен принять один из трех вариантов относительно своего будущего. В частности, перед украинцем стоит выбор: провести обязательную защиту, подраться за унификацию поясов, либо же отказаться от одного из титулов.

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Об этом в интервью talkSPORT заявил промоутер Фрэнк Уоррен. Глава компании Queenberry Promitions, которая ведет дела Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) и Джозефа Паркера (36-3, 24 КО), рассчитывает, что один из его клиентов точно станет следующим соперником Усика.

Есть только три варианта: Усику выдвинули новый ультиматум

"Мы просили Всемирную боксерскую организацию (WBO) назначить обязательную защиту Усика с Паркером, что они и сделали. Так что у Усика есть три варианта. Провести объединительный бой с Дюбуа, защитить титул против Паркера или освободить пояс. Так что теперь мяч на стороне Усика... Ему решать. Учитывая, что явный приоритет – это четыре пояса, думаю, что первым выбором для украинца будет бой с Дюбуа", – сказал Уоррен.

Есть только три варианта: Усику выдвинули новый ультиматум

До этого промоутер назвал "шокирующую альтернативу" бою с Александром для Даниеля. Ранее директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг.

Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. При этом Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула ультиматум украинцу, назначив ему обязательную защиту. Наш боксер спокойно отреагировал на это решение.

Есть только три варианта: Усику выдвинули новый ультиматум
Есть только три варианта: Усику выдвинули новый ультиматум

Также Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Есть только три варианта: Усику выдвинули новый ультиматум
Есть только три варианта: Усику выдвинули новый ультиматум

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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