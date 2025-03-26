Есть только три варианта: Усику выдвинули новый ультиматум

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) должен принять один из трех вариантов относительно своего будущего. В частности, перед украинцем стоит выбор: провести обязательную защиту, подраться за унификацию поясов, либо же отказаться от одного из титулов.

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Об этом в интервью talkSPORT заявил промоутер Фрэнк Уоррен. Глава компании Queenberry Promitions, которая ведет дела Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) и Джозефа Паркера (36-3, 24 КО), рассчитывает, что один из его клиентов точно станет следующим соперником Усика.

"Мы просили Всемирную боксерскую организацию (WBO) назначить обязательную защиту Усика с Паркером, что они и сделали. Так что у Усика есть три варианта. Провести объединительный бой с Дюбуа, защитить титул против Паркера или освободить пояс. Так что теперь мяч на стороне Усика... Ему решать. Учитывая, что явный приоритет – это четыре пояса, думаю, что первым выбором для украинца будет бой с Дюбуа", – сказал Уоррен.

До этого промоутер назвал "шокирующую альтернативу" бою с Александром для Даниеля. Ранее директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг.

Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. При этом Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула ультиматум украинцу, назначив ему обязательную защиту. Наш боксер спокойно отреагировал на это решение.

Также Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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