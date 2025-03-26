У Дюбуа выбрали 'шокирующую альтернативу' бою с Усиком

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) в случае срыва поединка против Александра Усика (23-0, 14 КО) за все пояса супертяжелого веса может подраться с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). 41-летний лондонец хотел бы провести еще один бой на профессиональном ринге, чтоб довести количество поединков до 50.

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Об этом в интервью Sky Sports рассказал промоутер Фрэнк Уоррен. Глава компании Queensberry Promotions, которая ведет дела Дюбуа, отметил, что его клиент твердо настроен на поединок против Усика, однако бой с Чисорой также вероятен. Этот вариант британские журналисты уже назвали "шокирующей альтернативой" украинцу.

"Чисора – обязательный претендент по линии IBF. Он выиграл свой последний бой, который, все мы знаем, за что был. Чисора претендует на бой с Дюбуа. И он заслуживает большого поединка. Поскольку я был вовлечен в его карьеру, я бы хотел, чтобы мы ему дали 50-й бой в карьере. Это то, над чем мы работаем перед тем, как он уйдет из бокса", – сказал Уоррен.

Отметим, что Чисора дважды в своей карьере проводил чемпионские поединки – в 2012-м он проиграл Виталию Кличко, а через 10 лет Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Ранее директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. При этом Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула ультиматум украинцу, назначив ему обязательную защиту. Наш боксер спокойно отреагировал на это решение.

Также Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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