УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

У Дюбуа выбрали "шокирующую альтернативу" бою с Усиком

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
909
У Дюбуа выбрали 'шокирующую альтернативу' бою с Усиком

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) в случае срыва поединка против Александра Усика (23-0, 14 КО) за все пояса супертяжелого веса может подраться с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). 41-летний лондонец хотел бы провести еще один бой на профессиональном ринге, чтоб довести количество поединков до 50.

Видео дня

Об этом в интервью Sky Sports рассказал промоутер Фрэнк Уоррен. Глава компании Queensberry Promotions, которая ведет дела Дюбуа, отметил, что его клиент твердо настроен на поединок против Усика, однако бой с Чисорой также вероятен. Этот вариант британские журналисты уже назвали "шокирующей альтернативой" украинцу.

У Дюбуа выбрали "шокирующую альтернативу" бою с Усиком
У Дюбуа выбрали "шокирующую альтернативу" бою с Усиком

"Чисора – обязательный претендент по линии IBF. Он выиграл свой последний бой, который, все мы знаем, за что был. Чисора претендует на бой с Дюбуа. И он заслуживает большого поединка. Поскольку я был вовлечен в его карьеру, я бы хотел, чтобы мы ему дали 50-й бой в карьере. Это то, над чем мы работаем перед тем, как он уйдет из бокса", – сказал Уоррен.

У Дюбуа выбрали "шокирующую альтернативу" бою с Усиком

Отметим, что Чисора дважды в своей карьере проводил чемпионские поединки – в 2012-м он проиграл Виталию Кличко, а через 10 лет Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО).

У Дюбуа выбрали "шокирующую альтернативу" бою с Усиком

Ранее директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. При этом Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула ультиматум украинцу, назначив ему обязательную защиту. Наш боксер спокойно отреагировал на это решение.

У Дюбуа выбрали "шокирующую альтернативу" бою с Усиком

Также Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

У Дюбуа выбрали "шокирующую альтернативу" бою с Усиком
У Дюбуа выбрали "шокирующую альтернативу" бою с Усиком

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!