'Если надоело, вероятно, пришло время': стало известно, собирается ли Усик завершать карьеру

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) не собирается завершать карьеру в ближайшее время. Украинский боксер после победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) 18 мая намерен восстановиться, а затем приступить к подготовке к реваншу.

Об этом в интервью talkSport заявил промоутер нашего соотечественника Александр Красюк, пишет портал Boxing Social. Представитель Усика отметил, что у него никогда не возникало разговоров с подопечным о том, что тот может завершить выступления на профессиональном ринге.

"Никаких разговоров об уходе Усика у нас никогда не было. Возможно, ходили слухи, может быть, кто-то еще высказывал свои мысли, но мы никогда это не обсуждали. Для нас этот вопрос не является актуальным. Это всегда решение бойца. Когда он чувствует, что ему нечего доказывать, когда он чувствует, что не хочет просыпаться в пять утра и делать три тренировки в день, если ему это надоело, то, вероятно, ему пора повесить перчатки на гвоздь", – сказал Красюк.

Напомним, 18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей. В Саудовской Аравии уже официально огласили дату реванша боксеров. В свою очередь Международная федерация бокса (IBF) вынесла решение по вопросу лишения украинца своего пояса.

Изначально планировалось, что Усика лишат титула IBF, но были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал главного виновника поражения Тайсона от Александра. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса.

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