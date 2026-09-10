Венгрия настаивает на выполнении условий соглашения от июня 2026 года: от этого зависит успех процесса евроинтеграции Украины

3 сентября Верховная Рада Украины единогласно поддержала заявление с осуждением преступлений советской военной администрации на Закарпатье в 1944-1946 годах, в частности, против венгров.

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В документе говорится, что осенью 1944 года, после отступления венгерских и немецких войск, Закарпатье оказалось под контролем советской военной администрации, которая начала массовые задержания мужчин в возрасте от 18 до 50 лет под предлогом "мобилизации" в трудовые лагеря, в результате чего тысячи мирных жителей Закарпатья без судебных решений были депортированы в лагеря Советского Союза.

Фактически, Украина первой в мире осудила этот эпизод истории на парламентском уровне.

Будапешт требует соблюдения соглашения от 3 июня 2026 года

Стоит отметить, что данное заявление ВР не является законодательным актом, а скорее политической позицией и декларативным шагом для улучшения отношений с соседней Венгрией. В ответ венгерский парламент в тот же день отреагировал положительно и приветствовал заявление Рады, заявив о поддержке Украины.

При этом, официальный Будапешт подчеркнул необходимость выполнения положений двустороннего межгосударственного соглашения от 3 июня 2026 года о расширении языковых и культурных прав венгерского меньшинства.

Депутат Мартон Хайду, который возглавляет комитет по иностранным делам венгерского парламента, подчеркнул, что "честное освещение прошлого и сохранение памяти о жертвах являются основой примирения. В то же время, признание исторических преступлений советского режима должно сопровождаться конкретными шагами. Мы обращаемся к нашим украинским партнерам с просьбой как можно скорее и в полном объеме выполнить июньское соглашение о правах меньшинств".

Глава венгерского правительства Мадьяр считает, что Украина еще не готова ко вступлению в ЕС

С аналогичным заявлением впоследствии выступил и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, указав, что сроки соглашения от 3 июня были нарушены, несмотря на то, что Будапешт выполнил свою часть договоренностей.

В частности, глава венгерского правительства заявил, что в соглашении "определены конкретный график и конкретные сроки, когда соответствующие законодательные изменения должны быть представлены в украинский парламент, когда их должны принять и внедрить. Мы пока не видим, чтобы что-либо из этого было сделано. Венгрия согласилась на открытие первого и шестого кластеров при условии, что эта договоренность будет выполнена".

При этом, он раскритиковал возможность ускоренного вступления Украины, заявив, что Киев еще "не готов" к членству в ЕС, поскольку страна находится в состоянии войны: "Мы можем принять и поддержать только процесс вступления, основанный на заслугах, именно на заслугах. Никакого особого отношения, никакой ускоренной процедуры. Украина – это страна, находящаяся в состоянии войны; она, очевидно, не готова к вступлению в ЕС".

Украинское правительство сигнализирует о готовности соблюдать соглашение от 3 июня

Параллельно с заявлением Верховной Рады Украины в Дублине на неформальном заседании Совета ЕС вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Всеволод Ченцов встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос.

Предметом обсуждения стали две ключевых темы – финансовая помощь ЕС и выполнение Украиной обязательств в отношении национальных меньшинств, включенных в "План мероприятий по евроинтеграции", составной частью которого является июньское соглашение с Венгрией. Ченцов заверил Кос, что украинское правительство выполнит договоренности о защите прав национальных меньшинств, в частности в сфере образования, и пообещал, что в ближайшее время правительство внесет соответствующий законопроект в Верховную Раду Украины.

В пресс-релизе Кабмина Украины подтверждаются слова вице-премьера: "В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы европейской интеграции Украины, выполнение обязательств в рамках переговорного процесса о вступлении в Европейский Союз и дальнейшие шаги по реализации ключевых реформ. Речь шла о выполнении Украиной договоренностей по защите прав национальных меньшинств, в частности, в сфере образования. Вице-премьер-министр также проинформировал о выполнении Украиной договоренностей по усилению защиты прав национальных меньшинств, в частности, сообщил о том, что правительство в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента соответствующий законопроект, направленный на реализацию предусмотренных планом мер по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Украины, в сфере образования".

Отношения Украины и Венгрии улучшаются после смены власти в Будапеште

Но несмотря на проблемы со сроками и деталями, можно констатировать, что после поражения Виктора Орбана украино-венгерские отношения начали уверенный процесс восстановления. Стоит отметить и позицию Будапешта – на День Независимости Украины 26 августа Будапешт официально признал Россию угрозой для Венгрии, Европы и "глобального порядка". Именно такая формулировка прозвучала в правительственных указаниях к 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с подписью премьер-министра Петера Мадяра, опубликованных в вестнике правительства Венгрии "Magyar Közlöny".

Согласно тексту, Венгрия осуждает российскую военную агрессию, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и признает право Украины на самооборону.

Совершенно очевидно, что во времена премьерства Виктора Орбана такое заявление со стороны Венгрии было даже трудно представить.

Следовательно, для достижения стратегической цели вступления в Евросоюз Украина, как справедливо отмечает Петер Мадьяр, должна сосредоточиться именно на поиске мирного урегулирования войны, которая в настоящее время и является главным препятствием для вступления в ЕС и НАТО.