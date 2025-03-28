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"Должен завершить карьеру": промоутер Джошуа выступил против Усика

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Должен завершить карьеру': промоутер Джошуа выступил против Усика

Британский промоутер Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) должен немедленно завершить карьеры. Глава компании Matchroom Boxing отметил, что сейчас идеальный момент для того, чтобы украинец ушел из спорта, имея идеальный рекорд.

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Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. При этом представитель Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) добавил, что болельщики не против увидеть противостояние Усика с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Этот поединок, как отметил подчеркнул промоутер, наверняка соберет полный стадион "Уэмбли".

"Должен завершить карьеру": промоутер Джошуа выступил против Усика

"Я не согласен с тем, что нужен Джошуа, чтобы продать бой Усик – Дюбуа. Нет. Это бой, который продаст "Уэмбли". Это поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок британца против одного из величайших боксеров в истории. Но я считаю, что Усик должен завершить карьеру. Только представьте, что Усик сейчас заканчивает с боксом. Абсолютный чемпион в тяжелом весе, абсолютный чемпион в супертяжелом весе, непобежденный боксер... Конечно, очень трудно выбрать правильное время для завершения карьеры", – сказал Хирн.

"Должен завершить карьеру": промоутер Джошуа выступил против Усика
"Должен завершить карьеру": промоутер Джошуа выступил против Усика

Недавно Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула ультиматум украинцу, назначив ему обязательную защиту. Наш боксер спокойно отреагировал на это решение.

Также Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

"Должен завершить карьеру": промоутер Джошуа выступил против Усика
"Должен завершить карьеру": промоутер Джошуа выступил против Усика

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

"Должен завершить карьеру": промоутер Джошуа выступил против Усика
"Должен завершить карьеру": промоутер Джошуа выступил против Усика

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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